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Medjedovic tumba a Borges en cuartos de final y se confirma como la revelación del torneo

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El serbio Hamad Medjedovic, 88 de la clasificación ATP, se ha convertido este viernes en el primer semifinalista del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó al derrotar por 7-6(6) y 6-2 al portugués Nuno Borges (52) en una hora y 34 minutos de juego.

Medjedovic, el único superviviente de la fase previa en la capital catalana, se confirma así como la gran revelación del torneo, donde ya derrotó en los octavos de final al australiano Alex de Miñaur, tercer favorito y séptimo del ranquin mundial.

El balcánico, de 22 años y que nunca se había enfrentado a Borges en su breve carrera, se llevó un primer set muy igualado que tuvo que resolverse en el juego de desempate después de que ambos tenistas no cedieran en ningún momento su servicio.

De hecho, solo hubo una bola de rotura en toda la primera manga, la que tuvo Borges para cerrar el set por 5-7, pero que Medjedovic salvó con una derecha ganadora ante de llevar el parcial al 'tie-break'.

Ahí, siguió la tónica de máxima igualdad entre el serbio y el portugués, que con un gran saque salvó una primera bola de set con 6-7 en el marcador pero no pudo hacer lo mismo -ya al resto- con la segunda.

Cada vez más metido en pista y sólido en el intercambio, Medjedovic aceleró hacia la victoria con un arranque fulgurante en el segundo set para colocarse 3-0, mientras alentaba al público de la pista Rafa Nadal a que le siguiese empujando hacia sus primeras semifinales en un ATP 500.

Borges, desfondado por la potencia y determinación de su adversario, se intentó defender a la desesperada esperando que fuera el balcánico quien alternara aciertos, pero también errores.

Sin embargo, Medjedovic, pletórico de confianza, volvió a romper el servicio de su oponente en el sexto juego después de tres intentos para colocarse 5-1 y servicio y, pese a perder su saque en el siguiente, devolverle el 'break' a Borges para llevarse el partido.

Hamad Medjedovic se medirá este sábado en semifinales al vencedor del duelo entre el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto cabeza de serie del Godó, y el checo Tomas Machac. EFE

(foto)

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