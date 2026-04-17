Investigan un nuevo tiroteo en Málaga sin heridos, el tercero en menos de una semana

Málaga, 17 abr (EFE).- La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un nuevo tiroteo en Málaga, en el que no constan heridos, el tercero en menos de una semana en esta ciudad.

El incidente se ha producido en la madrugada de este viernes en el distrito de Palma-Palmilla, según han confirmado a EFE fuentes policiales, que han precisado que no hay heridos pero durante la inspección ocular los agentes han detectado impactos de arma de fuego en la pared de un edificio.

Este nuevo tiroteo se ha producido poco después del que se registró en la calle Carbonero sobre 16:45 horas de este jueves y sobre el que varios vecinos alertaron a Emergencias 112 de que habían escuchado diversas detonaciones.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y varios testigos aseguraron que habían observado cuatro o cinco personas con armas de fuego.

El primer tiroteo ocurrió en la madrugada del pasado domingo, día 12, en la plaza Bravo, en el barrio de La Trinidad.

En este suceso tampoco se produjeron heridos pero los agentes intervinieron varios casquillos en la correspondiente inspección ocular.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los tres tiroteos y están buscando a las personas que podrían estar involucradas en los mismos, pero no ha precisado si podrían tener relación entre ellos ya que la investigación está en una fase muy incipiente.EFE