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España, a olvidar el tropiezo en Wembley con un triunfo ante Ucrania

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Madrid, 17 abr (EFE).- La selección española femenina de fútbol afronta ante Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba otro encuentro más en la fase de clasificación para el Mundial del 2027 en Brasil, donde intentará primero estar y luego revalidar el título que cosechó en la edición del 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

Este será el cuarto duelo para las de Sonia Bermúdez, que ganaron los dos primeros ante Islandia (3-0) y la propia Ucrania en la ciudad turca de Antalya (1-3), pero perdieron el tercero, el más reciente, el pasado martes contra Inglaterra en Wembley (1-0) merced a un tanto de Lauren Hemp a los tres minutos.

Esa derrota, la primera en el cargo de la actual seleccionadora, complica de momento las opciones de clasificarse directamente, algo que solo lograrán las primeras de cada grupo. Sin embargo todo apunta a que, si España cumple los pronósticos en los partidos restantes, el desenlace dependerá de lo que suceda contra las propias inglesas el 5 de junio en Palma de Mallorca.

Para que eso sea así hay que ganar todo lo demás empezando por este cruce ante Ucrania, que cuenta todos sus partidos por derrotas y llega con un plantel que mezcla una mayoría de futbolistas de la liga local y otras que juegan en el extranjero como Olha Ovdiychuk, delantera del Fomget turco y autora del gol en el anterior cruce entre ambos combinados. En este caso la principal novedad en el once será la presencia bajo palos de Kateryna Samson tras la lesión de Daria Keliushyhk ante Islandia.

Con un balance favorable a España en choques oficiales desde el 2021 de tres victorias en tres partidos, catorce goles a favor y uno en contra, se espera poco sufrimiento y mucho espectáculo a pesar de sufrir 'La Roja' una baja importante como la de la centrocampista Patri Guijarro, quien se hizo un esguince en el enfrentamiento que tuvo lugar en Londres. Su ausencia se suma a las de otras jugadoras relevantes como Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, las cuales ni siquiera habían sido convocadas debido a diversas lesiones.

Alineaciones probables:

- España: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Carmona; Serrajordi, Alexia, Vicky López; Mariona, Esther y Pina.

- Ucrania: Samson; Korsun, Olkhova, Kotyk, Shaynyuk; Petryk, Zaborovets; Kravchuk, Kalinina, Ovdiychuk; y Kunina.

Árbitra: Fabienne Michel (Alemania).

Estadio: Nuevo Arcángel.

Hora: 16:00 horas (14.00 GMT). EFE

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