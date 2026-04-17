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Cinco detenidos por vender a turistas 2 entradas falsas del Atleti-Barça por 1.400 euros

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Madrid, 17 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos en Madrid que presuntamente estafaron a una pareja de turistas con la venta de dos entradas falsas por 700 euros cada una para el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que el pasado martes disputaron en la capital el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos se produjeron precisamente en la tarde del martes 14 de abril en el entorno del estadio Metropolitano horas antes de que a las 21.00 horas comenzara el encuentro.

En los alrededores del estadio, una pareja de turistas se interesó por la venta de entradas. Fue entonces cuando un grupo de hombres, haciéndose pasar como miembros de la organización de la 'Champions', les aseguraron que quedaban localidades y que podían comprarlas a un precio que, si bien era superior a los 700 euros, podían adquirirlas en ese momento por ese precio.

Fuentes policiales destacan a EFE que los turistas, un hombre marroquí y una mujer española, no sospecharon de la veracidad porque las entradas simulaban ser verdaderas e incluso disponían de código QR. Además, los presuntos vendedores, de nacionalidad colombiana, portaban acreditaciones y equipos de radiotransmisores para simular ser representantes oficiales.

Sin embargo, ya con las dos entradas compradas por 1.400 euros y cuando trataron de acceder al estadio, les comunicaron que eran falsas.

La pareja volvió al centro de Madrid para dirigirse a su hotel cuando en un establecimiento de comida rápida de la calle Gran Vía vio a los presuntos estafadores cenando, por lo que llamó a la Policía Nacional para relatar lo sucedido.

Al lugar se desplazaron agentes de FOCUS de Centro y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que tras unas pesquisas realizadas in situ, localizaron y detuvieron a los cinco individuos, de entre 25 y unos 50 años, como presuntos autores de un delito de estafa. Tres de los arrestados cuentan con antecedentes por hechos similares.

En el momento de las detenciones se les incautó 3.500 euros, por los que no se descarta que estafaran a más personas ese mismo día. EFE

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