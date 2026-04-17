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Envían a prisión a una mujer acusada de trata y explotación sexual en Oviedo

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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada de una mujer detenida por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal, amenazas y detención ilegal.

La Fiscalía interesó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y la elevada pena que podría imponerse en caso de condena, así como por la existencia de riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de que la acusada pudiera atentar contra los bienes jurídicos de la víctima --testigo protegida en el procedimiento-- o de su familia.

De acuerdo con las diligencias, la presunta actividad delictiva se desarrollaba en un piso de la capital asturiana.

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