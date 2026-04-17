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El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

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Madrid, 17 abr (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por la vía online.

Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona, según ha anunciado el ministerio que dirige Elma Saiz este viernes a través de un comunicado. EFE

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