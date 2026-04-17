COI afirma que los trans podrán competir en los JJOO en la categoría de su sexo biológico

Madrid, 17 abr (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) asegura que no hay ninguna exclusión a los deportistas transgénero y que, si logran clasificarse por sus méritos deportivos, podrán competir en los Juegos Olímpicos como los demás, pero deberán hacerlo en la categoría que corresponda a su sexo biológico.

El COI ha elaborado un documento con el que pretende aclarar las dudas surgidas por la decisión adoptada el pasado 26 de marzo de que sólo las mujeres biológicas podrán participar en las pruebas femeninas a partir de Juegos de Los Ángeles 2028 y sin carácter retroactivo, por lo que no afectará a resultados anteriores de deportistas que ya no hubieran cumplido los nuevos requisitos. EFE