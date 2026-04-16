Roberto Bautista colgará la raqueta al final de temporada

Madrid, 16 abr (EFE).- El tenista Roberto Bautista, de 38 años, colgará la raqueta a final de la temporada después de haber sido uno de los jugadores españoles más destacados con una Copa Davis en 2019 y de conquistar doce títulos de la ATP, además de representar a España en los Juegos Olímpicos de París y de haber alcanzado el noveno puesto en el ránking mundial.

"He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, asegura Bautista en su mensaje de despedida.

El tenista castellonense, que disputará el Mutua Madrid Open a partir de la próxima semana, subraya su deseo de despedirse en la pista. "Es donde siempre he sido más feliz", remarca. EFE