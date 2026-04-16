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Puesto a disposición judicial el hombre que mató a su expareja en Córdoba

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Córdoba, 16 abr (EFE).- El hombre detenido el pasado lunes como presunto autor de la muerte a puñaladas de su expareja en Córdoba ha pasado este jueves a disposición judicial.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el detenido ha permanecido en dependencias policiales hasta esta mañana en que ha sido trasladado a la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 09.00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa y la mujer asesinada, Tulia Ester, de 64 años, nacida en Bolivia, estaba incluida dentro del sistema VioGén.

Tras cometer el asesinato, el hombre, español de 65 años, se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas pimienta el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que provocó una gran tensión en el barrio, aunque no existía riesgo real de explosión.

El suceso ocurrió una hora antes de que tanto el agresor como la víctima tuvieran que acudir a un juicio rápido por un incidente ocurrido dos días antes en el que el hombre entró en casa de la mujer y provocó varios destrozos.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. EFE

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