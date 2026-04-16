Espana agencias

El Barcelona presenta una nueva queja a la UEFA por el arbitraje ante el Atlético

Guardar

Barcelona, 16 abr (EFE).- El Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación a la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, según ha anunciado el club catalán en un comunicado este jueves.

"El club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron diversas decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una intervención inadecuada del VAR en acciones de clara trascendencia", señala el escrito.

El Barcelona defiende que "la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partido y en el resultado final de la eliminatoria", lo que comportó "un perjuicio deportivo y económico significativo para la entidad".

Mediante esta reclamación, el club reitera "las solicitudes realizadas a la UEFA anteriormente" y, a la vez, se ofrece "a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral para garantizar la aplicación más rigurosa, justa y transparente de las reglas del juego".

El Barcelona ya presentó una queja formal a la UEFA, tras el partido de ida de los cuartos de final contra el Atlético de Madrid por sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs, una reclamación que fue rechazada por el Comité de Control, Ética y Disciplina de dicho organismo. EFE

Últimas Noticias

Rego, Oltra, Montero y Da Silva piden unión de las mujeres ante la violencia contra ellas

Infobae

Pradales anuncia el reparto de miles de ikurriñas en la 'fan zone' de la Real en Sevilla

Infobae

Un compañero de prisión declara que Bárcenas le pidió "borrar archivos" sobre su mujer y el PP durante un permiso

Un compañero de prisión declara que Bárcenas le pidió "borrar archivos" sobre su mujer y el PP durante un permiso

Tunde: "Siempre hemos visto cerca la permanencia pero ahora más que nunca"

Infobae

La entrenadora del Unión Berlín encara su estreno centrada en lograr un resultado positivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos”

Un juzgado de Valencia analizará si un “perreo” sin consentimiento en una discoteca constituye un delito de agresión sexual

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida