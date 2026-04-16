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Fort: "Tengo muchas ganas de volver a jugar y de respirar el césped y el fútbol"

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Elche (Alicante), 16 abr (EFE).- El lateral del Elche Héctor Fort aseguró este jueves que tiene "ganas de volver a jugar" y de "respirar" el césped y el fútbol tras tres meses fuera del equipo por una lesión y una operación en el hombro.

El jugador cedido por el Barcelona fue intervenido quirúrgicamente a finales de diciembre y esta misma semana ha recibido el alta competitiva, por lo que ya estará a disposición del entrenador, Eder Sarabia, para el partido ante el Atlético de Madrid del próximo miércoles.

"Estoy muy contento, tenía muchas ganas. Han sido tres meses largos, pero lo importante es que ya estoy de vuelta", dijo el catalán a los medios del club ilicitano.

Fort aseguró que la lesión fue "un jarro de agua fría", ya que llegó cuando había encadenado varias titularidades y anotado varios goles.

"Al final, las cosas pasan cuando menos las esperas o mejor estás. Tuve que aceptarlo lo más rápido posible con la ayuda de mi pareja, familia y amigos. Eso me hizo más fácil superarlo", explicó el jugador.

El lateral afirmó que se encuentra "muy bien físicamente", ya que la lesión en el hombro no le ha impedido seguir trabajando las piernas.

"Estoy preparado para lo que necesiten y para ayudar al equipo", comentó Fort, que admitió que la temporada se le ha complicado al Elche tras un gran inicio de campeonato.

"Al final, ninguna temporada es perfecta. Todos los equipos pasan por malas rachas. Quedan siete partidos y veo al equipo con muchas ganas y un objetivo claro. Vamos a darlo todo por sumar todos los puntos posibles", indicó el barcelonés.

Héctor Fort desveló que el Elche se está ejercitando con mucha intensidad ante los dos partidos que afrontará la próxima semana ante Atlético y Oviedo e incidió en la importancia de estar "preparados mentalmente y tener las ideas claras" para intentar ganar ambos encuentros. EFE

pvb/nhp/jl

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