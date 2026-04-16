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La Junta Electoral no suspende la comparecencia de Montero en el Senado como pedía el PSOE

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Madrid, 16 abr (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) no ha suspendido, como pedía el PSOE, la comparecencia de la candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado ya que, según recuerda, no le corresponde hacerlo ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración.

En un acuerdo adoptado en su reunión de este jueves, la JEC responde a la denuncia presentada por el PSOE sobre la comparecencia de Montero pedida por el PP y que se celebrará el próximo lunes, a la puertas del inicio de la campaña electoral en Andalucía.

Tras la decisión de la Junta Electoral se mantiene, según han confirmado a EFE fuentes del PP, la comparecencia de Montero en la citada comisión de la Cámara Alta. EFE

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