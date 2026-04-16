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Pradales anuncia el reparto de miles de ikurriñas en la 'fan zone' de la Real en Sevilla

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San Sebastián, 16 abr (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este jueves el reparto de miles de ikurriñas entre los aficionados txuri urdin que acudan este sábado a la 'fan zone' de la Real Sociedad en Sevilla, ciudad en la que el conjunto guipuzcoano disputará el próximo sábado la final de la Copa de Rey ante el Atlético de Madrid.

Pradales ha dado a conocer esta iniciativa en una publicación en su perfil de la red social 'X', en el que, como representantes "de todo un pueblo", insta a los seguidores de la Real a "llenar" Sevilla con los colores del País Vasco.

"Levantemos la ikurriña y traigamos la copa a Euskadi", finaliza la publicación, que incluye la reproducción un artículo de opinión sobre "orgullo de pueblo y memoria", escrito por el propio Pradales en El Diario Vasco y que está ilustrado con una fotografía del derbi vasco del 5 de diciembre de 1976, día en el que los jugadores de la Real Sociedad y del Athletic Club, Inaxio Kortabarria y José Ángel Iribar, saltaron al desaparecido campo de Atotxa portando una ikurriña, símbolo que por aquel todavía no era legal. EFE

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