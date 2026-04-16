Espana agencias

La Fiscalía rechaza recurrir el tercer grado de Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

Guardar

Madrid, 16 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado recurrir el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996.

Según informan fuentes fiscales, el ministerio público no recurrirá el tercer grado dada "la evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena" de Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas (el 24 de noviembre), que suman cientos de años de prisión.

Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados, con un límite de cumplimiento de 30.

Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según informó Covite, entre las razones por las que el Departamento vasco de Justicia le concedió el tercer grado figuran su buena conducta en la cárcel, que dispone de una oferta de trabajo y que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz.

A la hora de rechazar recurrir el tercer grado, la Fiscalía también ha tenido en cuenta que en el informe psicológico se destaca que el preso "se ha mostrado colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva", según las fuentes.

Y recuerda que Bienzonas está en un módulo de respeto aceptando bien la normativa institucional y la específica de este tipo de módulos, con una valoración positiva" y que en 2025 comenzó a participar en las actividades relativas a justicia restaurativa.

Bienzobas también fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería.

Fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de "fraudulenta" la concesión de este tercer grado, y ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, "un régimen más parecido a la semilibertad", ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha explicado que a Bienzobas le quedan solo 7 meses para cumplir sus condenas debido a la ley que permite a los miembros de ETA descontarse las penas de Francia, a la que este colectivo se opuso.

Bienzobas cumplió 17 años de cárcel en Francia, motivo por el que este año liquidará totalmente su pena, indicó la AVT. EFE

Últimas Noticias

Armengol delegó la gestión de las mascarillas en un director general, según la UCO

Infobae

Guardiola (PP) y Calle (Vox) convocan ruedas de prensa en marco negociación en Extremadura

Infobae

Fiscalía pide traer a España a cuatro afganas perseguidas por defender derechos humanos

Infobae

La Fiscalía de la AN pide trasladar a cuatro afganas a España "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los DDHH"

La Fiscalía de la AN pide trasladar a cuatro afganas a España "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los DDHH"

Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"

Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

PP y Vox llegan a un acuerdo en Extremadura para impulsar la investidura de María Guardiola

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida