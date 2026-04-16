La Fiscalía rechaza recurrir el tercer grado de Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

Madrid, 16 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado recurrir el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996.

Según informan fuentes fiscales, el ministerio público no recurrirá el tercer grado dada "la evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena" de Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas (el 24 de noviembre), que suman cientos de años de prisión.

Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados, con un límite de cumplimiento de 30.

Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según informó Covite, entre las razones por las que el Departamento vasco de Justicia le concedió el tercer grado figuran su buena conducta en la cárcel, que dispone de una oferta de trabajo y que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz.

A la hora de rechazar recurrir el tercer grado, la Fiscalía también ha tenido en cuenta que en el informe psicológico se destaca que el preso "se ha mostrado colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva", según las fuentes.

Y recuerda que Bienzonas está en un módulo de respeto aceptando bien la normativa institucional y la específica de este tipo de módulos, con una valoración positiva" y que en 2025 comenzó a participar en las actividades relativas a justicia restaurativa.

Bienzobas también fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería.

Fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de "fraudulenta" la concesión de este tercer grado, y ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, "un régimen más parecido a la semilibertad", ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha explicado que a Bienzobas le quedan solo 7 meses para cumplir sus condenas debido a la ley que permite a los miembros de ETA descontarse las penas de Francia, a la que este colectivo se opuso.

Bienzobas cumplió 17 años de cárcel en Francia, motivo por el que este año liquidará totalmente su pena, indicó la AVT. EFE