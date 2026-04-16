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Carlos Vicens: "Hemos llegado a semifinales con la ambición de seguir adelante"

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Sevilla, 16 abr (EFE).- El entrenador del Braga portugués, el español Carlos Vicens, destacó este jueves, tras superar al Betis (2-4) en el estadio La Cartuja en la vuelta de los cuartos de la Liga Europa, que han "llegado a semifinales con la ambición de seguir adelante".

El técnico mallorquín, que llegó al banquillo del Braga en mayo del pasado año y que antes estuvo como segundo de Pep Guardiola en el Manchester City inglés, comentó tras el partido que antes de las semifinales ante el Friburgo alemán tienen tres partidos de la Liga lusa "fundamentales".

Sobre el partido de La Cartuja, relató que "el primer gol -del Betis- hizo mucho daño mentalmente" porque sabían que "en los primeros minutos el Betis iba a salir a por todo".

"Pedí tranquilidad, pero se acabó recibiendo un gol en lo que has trabajado durante toso el año. Después llegó el segundo, que fue un mazazo, y pudo llegar un tercero, que fue fuera de juego, pero hablamos con los chicos para que siguieran teniendo confianza en el proceso", explicó.

Carlos Vicens comentó que, posteriormente, han "sabido ser capaces de agarrar el partido y llegó el gol antes del descanso (2-1) y cambió la perfectiva", y añadió que hablaron con los jugadores en el descanso para seguir en la segunda parte como se acabó la primera.

"Todos los entrenadores intentamos hacerlo lo mejor posible. La suerte es la de estar en un club que apostó por mí y apostamos por una manera clara de jugar, tanto en ataque como en defensa, y por un grupo de chicos, pese a los contratiempos que han llegado durante la temporada", señaló en alusión a las muchas lesiones.

El mallorquín, de 43 años, precisó que nunca utiliza "las bajas como excusa" pero que parecía que estaban "gafados", pero insistió en que salieron "en la segunda parte como si nada hubiera pasado". EFE

lhg/agr/fp

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