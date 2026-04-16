Espana agencias

Inician un ensayo con una terapia que modifica las células para atacar a tumores sólidos

Guardar

Barcelona, 17 abr (EFE).- El Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha puesto en marcha un ensayo con una terapia avanzada de CAR-T, que consiste en modificar genéticamente las células para que ataquen el cáncer y que se testará en pacientes con determinados tumores sólidos.

"Descubrimos una característica que tienen las células tumorales pero no las normales y lo que hemos hecho es desarrollar una estrategia terapéutica para dirigir el ataque contra células tumorales sin tocar las normales", ha explicado a EFE el investigador Joaquín Arribas, jefe del Grupo de Factores de Crecimiento del VHIO y director del Instituto de Investigación del Hospital del Mar (HMRIB).

El equipo investigador que lidera ha puesto en marcha el ensayo de fase 1 CATHERINE en el que se tratará por primera vez a pacientes con tumores impulsados por la proteína HER2 con una innovadora terapia CAR-T de última generación.

La terapia CAR-T consiste en extraer del paciente unas células inmunitarias (las células T), modificarlas genéticamente para que ataquen a las cancerígenas y volverlas a introducir en el cuerpo para que hagan su efecto.

Es un tipo de terapia que ya se aplica y funciona con buenos resultados en cánceres hematológicos (como las leucemias, en pacientes con recaídas), pero que en general aún no está desarrollada para tumores sólidos.

La terapia, desarrollada por el equipo de Arribas gracias a la financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo de Ausonia y la Breast Cancer Research Foundation, es un CAR-T dirigido a una proteína (p95HER2) que tienen un grupo de tumores: los positivos en HER2.

En cánceres de mama, los que son positivos en la proteína HER2 representan un 20 % del total. El HER2 también está en uno de cada cinco cánceres gastrohepáticos y en uno de cada 20 de colon, ha detallado Arribas.

En este sentido, esta terapia CAR-T podría servir para diferentes tipos de tumores, siempre que tengan en común la positividad de HER2.

"Los experimentos en laboratorio con ratones han sido muy positivos, hemos visto una respuesta completa, desaparecen los tumores, y sin efectos secundarios; ahora esperamos confirmar esto en humanos", ha afirmado Arribas.

Para ello, se inicia este ensayo clínico con una quincena de pacientes en una primera fase, con la previsión de tener resultados en un plazo de dos años que puedan corroborar que esta estrategia funciona.

La investigadora senior de la Unidad de Terapia de Investigación Molecular del Cáncer (UITM-CaixaResearch) del VHIO Irene Braña ha explicado a EFE que esta terapia avanzada está indicada solo para pacientes que hayan agotado los tratamientos convencionales que ya están aprobados, sin haber logrado mejoras.

Además, deben ser pacientes "capaces de tolerarlo", pues antes de aplicar el CAR-T se debe aplicar una quimioterapia, ha detallado. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Carlos Vicens: "Hemos llegado a semifinales con la ambición de seguir adelante"

Infobae

La MLS aplaude el desembarco de Griezmann para reafirmar su atractivo mundial

Infobae

Pellegrini: "Que se nos haya escapado esta oportunidad es un golpe tremendamente doloroso"

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 17 de abril

Infobae

Jasiel Rivero: "El Valencia está haciendo una temporada increíble"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

PP y Vox llegan a un acuerdo en Extremadura para impulsar la investidura de María Guardiola

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

ECONOMÍA

Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida