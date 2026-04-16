Hasta 25 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Sevilla, 15 abr (EFE).- Hasta 25 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en las que concurren formaciones con representación parlamentaria (PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía) y otras que aspiran a entrar en la Cámara autonómica como PACMA.

De esas 25 formaciones que concurren a los comicios andaluces, PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía, Adelante Andalucía, PACMA, Nación Andaluza, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Escaños en Blanco, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Se Acabó la Fiesta y Andalucistas-PA tendrán papeletas en todas las provincias, según las listas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Además, hay formaciones que se presentan en varias provincias, pero no en toda la comunidad. Se trata del Partido Comunista de los Trabajadores de España, que concurre en Córdoba, Granada y Sevilla; de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, que tendrá papeletas en Almería, Granada y Huelva; y el Partido Autónomos, que se presenta en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla.

Por último están las formaciones que solo concurren en una de las ocho circunscripciones andaluzas, como es el caso de los partidos de índole provincial.

Así, Izquierda por Almería solo se presenta en Almería; Huelva existe se circunscribe a dicha provincia; solo en Cádiz se presenta 100x100 unidos; y Jaén merece más estará solamente en Jaén.

Caso diferente son los partidos que, sin ser de índole provincial, concurren en un solo lugar como es el caso de Partido Andalusí (en Cádiz); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (que solo concurre en Granada); Conecta Andalucía y Alternativa Malagueña (en Málaga); o Poder Andaluz (Sevilla).

Entre las formaciones que solo se presentan en una provincia está el Partido Andalusí, que concurre únicamente en Cádiz y cuyo ideario, señalan en su perfil de la red social Facebook, se basa en "el ideal de la concepción política de Blas Infante" que, entienden, reconoce "el territorio de Andalucía como Matria, y que a ambos lados del estrecho de Gibraltar, habita el Pueblo Andalusí, considerando al castellano como lengua nacional y el árabe como lengua histórica y demanda de su normalización".

La formación busca así unificar Andalucía con el norte de África y se define como un partido "nacionalista" y "andalucista" que sigue "los principios del humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano".

En el caso de Escaños en blanco su apuesta pasa por "un solo punto en el programa: dejar vacíos los escaños que consigamos renunciando a cualquier tipo de sueldo o subvención -señalan en su página web-". Plantean que son una respuesta a "la demanda de unos ciudadanos democráticamente activos que, no sintiéndose representados por ninguno de los actuales partidos políticos, se ven obligados a emplear el voto en blanco, la abstención, o el voto nulo".

En Granada se presenta Jubilados por el futuro, dignidad y democracia, formación que apuesta por los derechos y reivindicaciones de quienes ya han abandonado el mundo laboral.

En los colegios electorales habrá papeletas también este 17 de mayo que, aunque sean provinciales, pueden tener un peso estratégico en caso de conseguir un diputado, algo que les haría clave en un escenario político andaluz donde las encuestas señalan que puede haber una mayoría del PP que no es seguro que sea absoluta.

En ese escenario, 100x100 de Cádiz, Jaén merece más o Huelva existe podrían rentabilizar de forma más que generosa un solo asiento en el Parlamento andaluz si es que ningún partido tuviera esa mayoría absoluta.

Hay casos, como el de Se acabó la fiesta (SALF), partido liderado por el sevillano Alvise Pérez, cuya concurrencia a las elecciones puede ser también decisiva. EFE