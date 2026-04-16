Esprinters contra 'rematadores' en la cotas de la Flecha Brabanzona

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- La lucha entre esprinters y 'rematadores' será el aliciente que marcará la 66ª edición de la Flecha Brabanzona que se disputa este viernes entre las localidades belgas de Beersel y Overijse, con un recorrido de 162,6 kilómetros que incluye 21 cotas.

El palmarés reparte los laureles entre velocistas y corredores con fondo capaces de subir y bajar cotas y rematar al final por velocidad. El último vencedor, y ausente este año, es el belga Remco Evenepoel. Para suceder al doble campeón olímpico no estarán los grandes nombres de las clásicas, pero la lucha está garantizada con varios aspirantes.

Entre ellos, el suizo Mauro Schmid (Layco Alula), ganador de la Semana Coppi e Bartali; el francés Romain Gregoire (Groupama), vencedor en la Faun Drome; o el belga Tim Wellens (UAE), el más experto de los inscritos, pero no compite desde la Kuurne, donde sufrió una caída.

En caso de resolución por velocidad, las opciones van a repartirse entre corredores como el colombiano del Caja Rural Seguros RGA Fernando Gaviria, el irlandés Sam Bennett (Pinarello Q36.5) o el francés Bryan Coquard (Cofidis). También tomará la salida el Burgos Burpellet BH, dispuesto a aprovechar las escapadas en busca de la sorpresa.

La Flecha Brabanzona es el aperitivo de las clásicas de las Ardenas. Este año acorta el recorrido a 162,6 kilómetros, y mantiene la salida de Beersel y la llegada a Overijse. Los muros del recorrido son 21, los 7 primeros en el tramo de línea inicial que finalizará a unos 75 kilómetros de la línea de meta con la entrada al circuito final, a lo largo de 19,8 kilómetros.

El perfil de la prueba llama a los 'puncheurs', a los rematadores, aquellos corredores con fuerza para acelerar de forma explosiva en subidas cortas y repetidas, sobre todo al final, cuando la victoria está en juego.

Los puntos destacados en el circuito final son el paso por las cotas de Hertstraat, corta y con adoquines (109 metros), pero exigente, seguida del Moskesstraat (700 metros al 14,9), el muro clave de la Flecha Brabanzona, un adoquinado con pendiente media del 7,5 % donde suelen romperse los grupos.

Después llegará el Holstheide, la cota mas larga, que selecciona a los más resistentes, y se finalizará con S-Bocht Overijse (1,3 km al 4,2 y max del 7,5), el último examen antes de la meta. Quienes aguanten aquí tienen opciones reales de ganar.

La 11ª edición femenina de la Flecha Brabanzona también se disputa este viernes con un recorrido de 125,7 kilómetros entre el Lennik y Overijse, con 19 cotas.

La belga Lotte Kopecky (SD Worx), doble campeona del mundo, ganadora en San Remo, centrará el foco en su duelo con la alemana Franziska Koch (FDJ), reciente ganadora de la París Roubaix.

El trazado coincide íntegramente con los últimos 125 kilómetros del recorrido masculino, lo que incluye el circuito final con todos sus ascensos selectivos.

= Últimos vencedores:

. 2025. Remco Evenepoel (BEL)

. 2024. Benoit Cosnefroy (FRA)

. 2023. Dorian Godon (FRA)

. 2022. Magnus Sheffield (USA)

. 2021. Tom Pidcock (GBR)

. 2025. Elisa Longo Borghini (ITA)

. 2024. Elisa Longo Borghini (ITA)

. 2023. Silvia Persico (ITA). EFE