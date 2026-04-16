El Rayo sufre, el Estrasburgo remonta; Crystal Palace y Shakhtar cumplen con el guion

Madrid, 16 abr (EFE).- El Rayo Vallecano hizo historia y disputará por primera vez las semifinales de una competición continental, tras sellar este jueves su clasificación para la penúltima ronda de la Liga Conferencia, pese a perder por 3-1 en su visita al campo del AEK de Atenas.

El escenario que convirtió, si no lo era ya, en una auténtica leyenda viva del conjunto vallecano a Isi Palazón que rescató con su gol al Rayo de una debacle a la que parecían abocados los franjirrojos, tras dejarse escapar la rente de tres goles (3-0) que lograron en el partido de ida.

En poco o nada se parecieron este jueves los de Iñigo Pérez al equipo que hace apenas siete días superó con claridad en todas las facetas del juego al conjunto heleno.

Pero cuando peor pintaban las cosas para el Rayo, amedrentado por la superioridad física de jugadores como el angoleño Zini, autor de un doblete, surgió la figura de Isi Palazón, que volvió a demostrar su capacidad para llegada.

Indetectable para los zagueros locales Isi no desaprovechó un pase de Pedro Díaz para plantarse a los sesenta minutos en el área rival y firmar el 3-1 que permitió al Rayo Vallecano clasificarse en las semifinales

Una ronda en la que el equipo madrileño se enfrentará con otro debutante en estas lides, el Estrasburgo francés, que logró dar la vuelta a una eliminatoria que parecía tener perdida, tras el 2-0 de la ida, al golear este jueves por 4-0 al Mainz alemán.

Remontada que parecía imposible sin la presencia de la gran estrella del conjunto galo, el delantero argentino Joaquín Panichelli, que no volverá a los terrenos de juego hasta la próxima temporada a causa de una grave lesión de rodilla.

Sin embargo, el Estrasburgo se guardaba un as en la manga, el paraguayo Julio Enciso, al que parece haberle sentado de maravilla la nueva posición de delantero centro a la que le ha obligado la lesión de Panichelli.

El internacional paraguayo no ha perdido nada de su capacidad para asistir, como dejó claro en los primeros tantos locales, sino que además se ha destapado como un certero rematador, como dejó claro con el 3-0 que encarriló la clasificación del Estrasburgo.

Menos apuros pasó el Crystal Palace que, pese a caer por 2-1 en su visita al campo de Fiorentina, nunca pareció que pudiera dejarse escapar una elminatoria que los ingleses dejaron con el claro 3-0 que lograron en la ida.

Un encuentro en el que brilló con luz propia el lateral colombiano Daniel Muñoz, que como si no hubiera pasado una semana desde el choque de ida, volvió a martizar a la zaga del conjunto italiano con sus continuas internadas por la banda derecha.

De hecho, de una internada de Muñoz llegó a los diecisiete minutos el gol (0-1)del senegalés Ismaila Sarr que sentenció, si no lo estaba ya, la clasificación del Crystal Palace.

Poco importó que el Fiorentina diese finalmente la vuelta al marcador para acabar imponiéndose por 2-1 y es que Daniel Muñoz, que ya fue clave el pasado año en la conquista de la Copa de Inglaterra, el prime título en la historia del equipo londinense, y sus compañeros no quiere dejar de agrandar su palmarés.

Pare ello, el Crystal Palace tendrá que superar en las semifinales al Shakhtar Donetsk ucraniano, que hizo valer los tres goles de ventaja (3-0) que logró en la ida, tras empatar 2-2 en su visita al campo de un AZ Alkmaar que nunca creyó en la remontada.

Tal y como quedó claro desde las alineaciones, que en el caso del conjunto neerlandés estaba llena de suplentes, más preocupado el técnico Leeroy Echteld por la final de Copa que el AZ jugará el próximo domingo que en el duelo con el conjunto ucraniano.

Circunstancia que no desaprovechó el Shakhtar, que contó hasta con seis jugadores brasileños de inicio, para lograr un empate, gracias a los goles de Alisson Santana, autor de un doblete en el encuentro de ida, y Luca Meirelles, que certificó la presencia de los del turco Arda Turan en las semifinales del torneo.EFE