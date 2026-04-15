Un ex alto cargo declara que pensó que Aldama ayudaba a Transportes con las mascarillas

Madrid, 15 abr (EFE).- Un ex alto cargo de Puertos del Estado ha sostenido en el Tribunal Supremo que él pensaba que el comisionista Víctor de Aldama "estaba en la parte ministerial" ayudando "en la coordinación de los aviones" que traerían mascarillas, y que nunca le relacionó con la empresa que consiguió los contratos.

El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, investigado en la Audiencia Nacional por estos contratos, ha testificado este miércoles en el juicio que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Aldama.

A preguntas del fiscal, Sánchez Manzanares, que fue cesado en medio de la investigación judicial, ha reconocido contactos con Aldama en los momentos previos a la adjudicación por parte de Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestión de un contrato de 8 millones de mascarillas por 24,2 millones de euros en marzo de 2020.

Es más, ha dicho que, antes de que desde el Ministerio de Transportes cambiasen la orden y duplicasen las mascarillas a adquirir (de 4 a 8 millones) -lo que sucedió en un lapso de 38 minutos- Aldama le dijo que "el avión que tenía en Lisboa era para 8 millones".

En ese momento es cuando el testigo ha subrayado que en la documentación que manejaban de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, "el señor Aldama no aparece": "Para nosotros estaba en la parte ministerial; tenía una relación estrecha con el ministro y estaba ayudando en la coordinación de aviones".

La Fiscalía sostiene que detrás de ese aumento de mascarillas hubo una "imposición" de Aldama que contó con la "aprobación" del ministro y el asesor y el propósito de "incrementar sus beneficios".

Sánchez Manzanares ha reconocido que informó de la primera orden ministerial que habilitaba la compra al comisionista Aldama 9 minutos después de firmarla el ministro, sin explicar de qué conocía al comisionista ni de dónde obtuvo su contacto. "Ya me dices", le señaló en un correo. Tres minutos después se la envió, sin estar publicada aun en el BOE.

Ha explicado que en ese momento hablaba con Aldama de la "logística" de la operación. Era quien le trasladaba la información "de los aviones" y le dijo que había un avión en Lisboa y que "la cuantía tenía que ser superior", pero ha tratado de justificar que lo que quería decir en ese correo es que ellos contratarían lo que les dijese el Ministerio.

Según la "cronología" que ha detallado el fiscal, a Sánchez Manzanares le llegó poco después desde el Ministerio una nueva orden que duplicaba la cantidad de mascarillas. Sánchez Manzanares ha señalado que entendió que "lo que ellos tenían preparado eran 8 millones".

También ha inquirido el fiscal en si Sánchez Manzanares estaba en contacto con Aldama para la logística antes de la orden ministerial que habilitaba la compra y sin haber firmado Puertos del Estado la adjudicación. "Es posible, no lo sé", ha contestado el testigo, que en todo momento ha aludido a la "tensión" que se vivía en esos primeros días de pandemia, con "llamadas constantes de todo el mundo".

Como hizo en su declaración en instrucción en la Audiencia Nacional, Sánchez Manzanares ha manifestado que la selección de la empresa a la que Puertos del Estado adjudicó un contrato de 8 millones de mascarillas por 24,2 millones de euros venía del Ministerio de Transportes.

"No se nos dice que contratemos 8 millones y busquemos proveedor. Lo que se nos transmite es que en esta situación de emergencia han conseguido un proveedor", ha señalado.

El ex alto cargo ha insistido en la situación "caótica" de entonces, y ha defendido que la decisión que intentaron tomar es "que no se causara perjuicio económico al ente público y seguir de manera fidedigna la normativa de contratación". EFE

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