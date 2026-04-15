Educación duplicará la financiación del programa de Bienestar Emocional hasta 10 millones

Madrid, 15 abr (EFE).- El Ministerio de Educación va a duplicar la dotación del programa de Bienestar Emocional, de 5 a 10 millones de euros, según un comunicado de prensa de este departamento, que ha presentado un nuevo protocolo marco de ocho pasos contra el acoso y ciberacoso escolar que sirva de referencia a las autonomías y permita armonizar las actuaciones.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado este jueves a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa, este nuevo protocolo, que busca ser una hoja de ruta contra el acoso escolar y detectar antes y acompañar al alumnado que lo sufre.

Este protocolo, que es un documento abierto que será objeto de debate de toda la comunidad educativa y las administraciones, se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno, que incluye duplicar la financiación del programa de Bienestar Emocional, una de las medidas que ha impulsado el Ministerio para mejorar la salud emocional en la comunidad educativa. La dotación inicial del programa se distribuyó entre las comunidades autónomas para la detección y prevención de este tipo de problemas.

Según el comunicado de prensa, el nuevo protocolo contra el acoso y ciberacoso plantea 8 pasos: detección y comunicación (cualquier miembro de la comunidad educativa o agentes externos como servicios sociales); inicio del protocolo y medidas cautelares; recogida de información y evidencias (especialmente digitales); análisis y toma de decisiones; notificaciones inmediatas (especialmente a las familias y en un máximo de 24 horas); plan de intervención en un plazo máximo de 10 días; seguimiento y evaluación (mínimo 6 meses) y cierre.

El Ministerio explica que este documento puede servir de referencia a las comunidades autónomas con el fin de armonizar las actuaciones en todos los territorios, y responde a las peticiones de asociaciones del ámbito educativo para asegurar la unidad en la protección de los escolares acosados.

No obstante, la propuesta parte de la idea de que no todos los alumnos sufren el mismo tipo de acoso, y que el género, la orientación sexual, la discapacidad o el origen puede aumentar la vulnerabilidad.

"Este protocolo incorpora un enfoque preventivo y restaurativo, una forma distinta de entender la convivencia escolar, porque significa no solo castigar y corregir las conductas contrarias a la convivencia, sino reparar el daño, y no solo intervenir, sino reconstruir vínculos", ha expuesto la ministra en la reunión con la Comisión Permanente de este observatorio, según el comunicado de prensa.

La propuesta tiene muy presente el uso de la IA generativa, las ‘deepfakes’ o el sexting, e incorpora a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la retirada de contenidos sensibles publicados sin consentimiento, así como al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) (línea 017), que proveerá de asesoramiento técnico y legal a los centros.EFE