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'Mi querida señorita': "Las intersexuales seguimos tan invisibilizadas como hace 50 años"

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Marina Estévez Torreblanca

Málaga, 15 abr (EFE).- La nueva versión de 'Mi querida señorita' llega este viernes a los cines con el propósito de "dar luz sobre las zonas de sombra de la película original" de 1972 y con la convicción, dice a EFE su actriz protagonista, Elisabeth Martínez, de que "las personas intersexuales seguimos igual de invisibilizadas que hace 50 años".

La película, dirigida por Fernando G. Molina ('Palmeras en la nieve') con guion de Alana S. Portero y producida por Javier Calvo y Javier Ambrosi para la plataforma Netflix, se presentó en el pasado Festival de cine de Málaga, donde compitió por la Biznaga de Oro.

El papel que en el clásico de Jaime de Armiñán interpretó con maestría José Luis López Vázquez está ahora en manos de Martínez, mientras que Anna Castillo emula a Julieta Serrano, y se incorporan al reparto Nagore Aramburu, que da vida a la madre de Adela, Manu Ríos, Lola Rodríguez o Paco León, en el papel de un cura.

Su director reconoce que tocar una película como la que en 1972 planteó de manera revolucionaria la peripecia vital de una mujer de provincias que descubre que es un hombre y se va a vivir a la capital es una "responsabilidad grande".

"Pero yo prefiero pensar que esta película funciona como un homenaje a la original y que ha pasado el tiempo suficiente para poder dar luz sobre algunas zonas en sombra y explicar algunos elementos que no estaban tan claros, también porque era lógicamente hija de su tiempo", subraya en una entrevista con EFE en Málaga.

Ahora el foco está en explicar bien la idea de la intersexualidad de la protagonista. Se trata de personas (alrededor del 1,7 % de la población) que nacen con características sexuales (como anatomía, órganos reproductivos, patrones hormonales y/o cromosómicos) que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, según la definición de Naciones Unidas.

Como recuerda, Elisabeth López, "hace 5 años no había 'i' (intersexual) en las siglas LGTBI. Seguimos igual de invisibilizadas que hace cincuenta años" y por eso, a su juicio, "esta peli es muy necesaria, a pesar de que la otra fue muy rompedora en su momento. Hoy en día lo podemos decir en voz alta, podemos decir lo que la 'I' es intersex, podemos decir que este personaje es intersex".

En su caso, asegura que ha disfrutado de la experiencia de la actuación "y ha sido a la vez muy dura". "Mi conexión con el personaje, a pesar de que no compartamos historias, es fuerte, pero siento que me afecta más ahora saber que soy un referente intersex para mucha gente. Entonces quiero dar tanta voz como se pueda", asegura.

Además, en esta película que se ha situado en el año 2000 porque fue el año en el que la manifestación del Orgullo Gay en Madrid se hizo multitudinaria, se habla de encontrar una familia, frente a la idea del amor romántico que presidía la original.

"Hay una historia de amor, pero al final sobre todo es una película de amor propio, de amor de los demás, de buscar tu lugar en el mundo a todos los niveles, al más obvio de identidad, pero también emocional y de los afectos", añade el director.

Para él, además, la intersexualidad es dramáticamente como director "un caldo de cultivo interesantísimo para hablar de la condición humana", una idea que corrobora la actriz protagonista, que enlaza su película con otras películas recientes como la de una madre con discapacidad auditiva en 'Sorda' o una atleta con problemas mentales en 'Corredora', que también competía en el pasado Festival de Málaga.

"Me parece muy bonito e interesante. Siento que contar esas historias es mucho más personal. Me gustaría que se diese esa tendencia de no venderte en el cine una idea que seguro que ya te interesa, sino de hablar de algo que me apasiona a mí", concluye Elisabeth Martínez. EFE

(Vídeo)

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