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Más de 1.000 profesionales formados atenderán regularizaciones en 371 oficinas de Correos

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Madrid, 15 abr (EFE).- Más de 1.000 profesionales formados expresamente atenderán en 371 oficinas de Correos de toda España las solicitudes de regularización de migrantes a partir del próximo día 20, siempre con cita previa que se podrá pedir desde mañana, día 16.

Los interesados en la regularización extraordinaria de migrantes que dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.

Serán cinco Oficinas de Extranjería (en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia), 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes las que atiendan las solicitudes, según detalló el Gobierno.

Correos ha informado este miércoles de que para ser atendido presencialmente en sus oficinas será imprescindible disponer de cita previa, que se podrá solicitar desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

Ha destacado que desde el próximo lunes y hasta el 30 de junio un total de 371 oficinas de Correos permitirán presentar la solicitud de regularización presencialmente.

Estas oficinas de Correos se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Migraciones, teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia.

En el proceso participarán unos 1.000 profesionales de Correos que han recibido un programa de formación y capacitación específico para contar con todos los conocimientos y habilidades, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud.

El proceso de regularización se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos por ley, ha recordado la entidad, que subraya que así "contribuye a la cohesión territorial, económica y social a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión pública".

Para el presidente de Correos, Pedro Saura, la participación en la regularización de migrantes "reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad". EFE

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