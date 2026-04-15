El Titanic podría no haber chocado con un iceberg: la teoría que pone en duda el motivo de su hundimiento hace 114 años

Hundimiento del Titanic (Escena de 'Titanic')

Han pasado 114 años desde que el RMS Titanic se hundiera en el Atlántico Norte, pero la historia de lo que ocurrió aquella noche del 14 al 15 de abril de 1912 sigue sin cerrarse. La versión oficial, un choque lateral contra un iceberg, está siendo cuestionada por investigadores que, armados con tecnología de escáner en 3D, proponen una lectura distinta de la tragedia.

El transatlántico, considerado en su época una obra maestra de la ingeniería naval, impactó contra un iceberg y se hundió en menos de tres horas. Murieron más de 1.500 personas. Sin embargo, algunos análisis recientes sostienen que ese impacto, por sí solo, no explicaría completamente la rapidez del hundimiento.

Entre las hipótesis revisadas aparecen la calidad de los materiales de construcción, la velocidad del barco pese a las advertencias de hielo y posibles daños previos en la estructura.

El proyecto lo lideran Magellan Ltd, una compañía de mapeo de aguas profundas, y Atlantic Productions. En el verano de 2022, sumergibles teledirigidos pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del barco, a 3.800 metros de profundidad, y capturaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos. El resultado es el escáner tridimensional más completo jamás realizado bajo el agua, que muestra por primera vez el Titanic en su totalidad.

Imagen del Titanic

¿Un golpe por debajo, no por el costado?

Park Stephenson, investigador especializado en el Titanic que ha realizado múltiples viajes submarinos hasta el pecio, sostiene que las imágenes apuntan a un tipo de impacto diferente al que popularizó el cine.

“Tengo una cantidad creciente de evidencia de que el Titanic no chocó contra el iceberg de costado, como se ve en las películas”, ha afirmado a la BBC. Su hipótesis es que el barco habría interactuado con una estructura de hielo sumergida, lo que podría explicar el patrón de daños observado. “Es posible que en realidad haya aterrizado en la plataforma sumergida del hielo. Ese fue el primer escenario publicado por una revista de Londres en 1912”, ha señalado.

Además, el análisis del casco revela una grieta en su parte inferior que respaldaría esta teoría. La reconstrucción digital detectó daños que coinciden con testimonios de supervivientes: un ojo de buey roto por el que habría entrado hielo en algunas cabinas.

Esas grietas, aunque del tamaño de una hoja A4, habrían permitido que el agua superara los compartimentos estancos. “El Titanic estaba diseñado para mantenerse a flote con cuatro compartimentos inundados. Sin embargo, el daño afectó a seis, y eso fue suficiente para que se hundiera”, ha indicado Stephenson.

Andrew Geffen, otro miembro del equipo, ha resumido el alcance del proyecto: “Tenemos todos los remaches del Titanic, todos los detalles. Podemos volver a armarlo, por lo que por primera vez podremos ver lo que sucedió y usar la ciencia real para averiguarlo”.

El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic partió en su viaje inaugural. Considerado el barco más grande y lujoso, su destino ya estaba sellado por una serie de advertencias ignoradas y errores fatales. Descubre la historia detrás de la tragedia.

El incendio que nadie anunció

Otra hipótesis señala que el barco podría haber partido con la estructura ya comprometida. Documentos, fotografías y testimonios analizados por historiadores apuntan a que un incendio en uno de los depósitos de carbón habría debilitado el casco durante días antes de zarpar, sin que se hiciera público.

En este sentido, expertos en metalurgia han subrayado que el acero sometido a altas temperaturas pierde resistencia, lo que pudo agravar las consecuencias del choque.

El hundimiento del Titanic. (Edward John Smith)

Lo que sí confirman las imágenes

El escáner ha permitido zanjar algunas incógnitas. El barco se hundió de proa a popa: a medida que la popa se levantaba, la estructura se quebró y cayó al fondo en dos partes. La proa descendió casi en vertical y, al impactar contra el lecho marino, también se partió. Hoy conserva su característica forma en V, las barandillas de cubierta y el ancla. La popa, en cambio, es una masa retorcida de metal con las cubiertas aplastadas unas sobre otras.

Dentro de los restos, la sala de calderas ubicada justo donde el barco se partió en dos muestra varias calderas deformadas hacia adentro, lo que indica que seguían en funcionamiento en el momento del hundimiento. Una válvula de vapor hallada abierta en la popa sugiere que los ingenieros mantuvieron el sistema eléctrico activo hasta el final. “Ellos mantuvieron las luces encendidas para que el resto del barco pudiera evacuar con algo de luz y no en absoluta oscuridad. Su heroísmo salvó muchas vidas”, ha destacado Stephenson.

Desde su localización en 1985, el pecio ha sido objeto de múltiples expediciones. Los investigadores advierten que su estado continúa deteriorándose, lo que limita la ventana para futuros estudios. Se calcula que en unos 40 años los restos habrán desaparecido por completo.