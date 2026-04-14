Xi se sitúa junto a Sánchez "en el lado correcto de la historia" y celebra la sólida relación bilateral

El presidente de China, Xi Jinping, considera que tanto su país como España se encuentran "en el lado correcto de la historia" y ha celebrado que en los últimos años han conseguido fortalecer la relación entre ambos países.

Xi ha pronunciado estas palabras en la reunión bilateral que ha mantenido este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín --el acto central de la visita oficial del jefe del Ejecutivo-- en la que además ha rechazado que el mundo vuelva a la "ley de la selva", en referencia a la guerra en Irán y otros conflictos activos.

"Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", ha indicado el dirigente chino.

De su lado, Sánchez ha señalado que hoy, después de sus cuatro visitas a Pekín en los últimos cuatro años, el vínculo entre China y la Unión Europea es "aún más sólido" y esa cooperación juega a favor de la paz y la estabilidad en el mundo.

(Seguirá ampliación)