Un ex alto cargo de Transportes, testigo clave en el juicio a Ábalos en el Supremo

Madrid, 14 abr (EFE).- La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.

Investigado en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, Gómez es la persona en cuyas manos Ábalos dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas; era quien "más pulcramente" podía hacerlo, sostuvo. La Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores.

En sus declaraciones judiciales manifestó que únicamente vio la oferta que presentó la empresa Soluciones de Gestión, pero no entró en profundidad, y se limitó a remitirla a los órganos de contratación: Puertos del Estado y Adif. En la Audiencia Nacional dijo que esa oferta se la facilitó Koldo García.

Entre las adjudicaciones que se juzgan figura una de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros, y otra, seis días después, por Adif a la misma empresa por 12,5 millones de euros.

Además de Gómez, está citado el ex director general de gestión de personas de Adif Michaux Miranda, también investigado en la Audiencia Nacional y quien dijo que fue la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera -citada el miércoles- quien le facilitó el nombre de la sociedad a la que se le adjudicó un contrato de mascarillas, si bien defendió la adjudicación a Soluciones de Gestión.

Otros de los testigos previstos son el exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando estaba al frente de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, y varios trabajadores del Ministerio que dirigía Ábalos.

No acudirá al Tribunal Supremo el director general de la Policía, Francisco Pardo, que estaba citado este martes hasta que la defensa de Koldo García, que es quien propuso su testifical, acabó renunciando esta semana a su declaración. EFE