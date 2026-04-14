Espana agencias

Un ex alto cargo de Transportes, testigo clave en el juicio a Ábalos en el Supremo

Guardar

Madrid, 14 abr (EFE).- La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.

Investigado en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, Gómez es la persona en cuyas manos Ábalos dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas; era quien "más pulcramente" podía hacerlo, sostuvo. La Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores.

En sus declaraciones judiciales manifestó que únicamente vio la oferta que presentó la empresa Soluciones de Gestión, pero no entró en profundidad, y se limitó a remitirla a los órganos de contratación: Puertos del Estado y Adif. En la Audiencia Nacional dijo que esa oferta se la facilitó Koldo García.

Entre las adjudicaciones que se juzgan figura una de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros, y otra, seis días después, por Adif a la misma empresa por 12,5 millones de euros.

Además de Gómez, está citado el ex director general de gestión de personas de Adif Michaux Miranda, también investigado en la Audiencia Nacional y quien dijo que fue la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera -citada el miércoles- quien le facilitó el nombre de la sociedad a la que se le adjudicó un contrato de mascarillas, si bien defendió la adjudicación a Soluciones de Gestión.

Otros de los testigos previstos son el exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando estaba al frente de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, y varios trabajadores del Ministerio que dirigía Ábalos.

No acudirá al Tribunal Supremo el director general de la Policía, Francisco Pardo, que estaba citado este martes hasta que la defensa de Koldo García, que es quien propuso su testifical, acabó renunciando esta semana a su declaración. EFE

Últimas Noticias

El Gobierno prevé aprobar este martes la regularización para medio millón de migrantes

Infobae

Elísabet Benavent publica 'Una niña buena', el romance que celebra lo cotidiano del amor

Infobae

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, declara como testigo en el juicio de Kitchen

Infobae

Xi se sitúa junto a Sánchez "en el lado correcto de la historia" y celebra la sólida relación bilateral

Xi se sitúa junto a Sánchez "en el lado correcto de la historia" y celebra la sólida relación bilateral

Eibar celebra un especial Día de la República con su reconocimiento como lugar de memoria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Un trabajador marroquí sin papeles demanda a una empresa por no pagarle el salario, pero pierde el juicio: no logra probar la relación laboral

La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

La ‘zanahoria’ que la UE pone a Hungría para acabar con la era Orbán: 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados

ECONOMÍA

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Golpe al ladrillo: la producción de la construcción se desploma un 10% en febrero por la fuerte caída de la edificación

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas