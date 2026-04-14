Espana agencias

Unos 7 millones de rosas se comercializarán en Sant Jordi, con un ligero aumento de precio

Guardar

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 14 abr (EFE).- Mercabarna-flor prevé que este Sant Jordi se comercialicen unos 7 millones de rosas en Cataluña, en una campaña marcada por una elevada participación ciudadana y un ligero aumento de precios derivado del encarecimiento del transporte y los costes de producción.

La jornada, que este año cae entre semana, apunta a ser una de las más multitudinarias de los últimos años, con una alta afluencia prevista en calles y comercios si las condiciones meteorológicas acompañan.

La presidenta de Mercabarna y tenienta de alcaldía, Raquel Gil, ha señalado que las previsiones son "positivas" para el sector floral, que concentra en esta festividad cerca del 30 % de sus ventas anuales.

El mercado mayorista calcula que distribuirá más de 2,3 millones de rosas, aproximadamente un tercio del total que se venderá en Cataluña durante la diada.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha asegurado que la campaña mantiene cifras similares a las del año pasado, aunque condicionadas por el contexto internacional.

"Habrá una pequeña subida de precios por el aumento del coste del combustible y del salario en países de origen como Colombia, pero no será exagerada porque el sector asume gran parte del impacto", ha explicado Batlle.

El 80 % de las rosas comercializadas procederán de Colombia, país consolidado como principal proveedor por sus condiciones climáticas y la calidad de la variedad Freedom, seguido de Ecuador (15 %) y Países Bajos (5 %).

Batlle ha subrayado que la producción local es "residual" y no puede cubrir la demanda, debido a la falta de espacio y a condiciones climáticas "menos favorables" en Cataluña.

En cuanto a los precios, las rosas más sencillas partirán de unos 5 o 5,5 euros, mientras que las composiciones elaboradas por floristas podrán alcanzar entre 8 y 20 euros en función del diseño y los materiales.

El mayorista Javier Márquez ha destacado que la rosa Freedom seguirá siendo la más demandada "por su resistencia y el capullo típico cerrado". EFE

erc/hm/bal

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

'Todos unidos defendemos España', lema del Día de las Fuerzas Armadas de 2026

Infobae

La Policía detiene a diez miembros de la banda juvenil DDP por tentativa de asesinato

Infobae

Los impulsores de la regularización celebran que se apruebe la medida tras años de lucha

Infobae

Un proyecto europeo impulsa una tecnología para prevenir desgarros en el parto

Infobae

La asociación mayoritaria de jueces pide a Bolaños "respeto" a Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez

La asociación mayoritaria de jueces pide a Bolaños "respeto" a Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

El submarino de la Armada ‘Galerna’ se estrena en la misión de la OTAN para proteger el Mediterráneo

Un juzgado de Burgos anula la desheredación de una nieta por falta de contacto ya que el distanciamiento ocurrió cuando la afectada era menor

EEUU autoriza el embargo de bienes españoles por el impago de ayudas a empresas de energías renovables y pone en la mira los ingresos ligados al Mundial 2026

La Audiencia Nacional niega a un ciudadano rumano la posibilidad de cumplir en España una condena por agresión: considera insuficiente su tiempo de residencia

ECONOMÍA

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El IPC sube hasta el 3,4% en marzo, una décima más de lo esperado, por el alza en el precio de la gasolina

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del psicólogo en la declaración de la Renta 2026

Los minicréditos disparan su interés al 4.963% TAE, el más alto de la historia, antes de que la ley lo baje al 4%

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas