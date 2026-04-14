Unos 7 millones de rosas se comercializarán en Sant Jordi, con un ligero aumento de precio

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 14 abr (EFE).- Mercabarna-flor prevé que este Sant Jordi se comercialicen unos 7 millones de rosas en Cataluña, en una campaña marcada por una elevada participación ciudadana y un ligero aumento de precios derivado del encarecimiento del transporte y los costes de producción.

La jornada, que este año cae entre semana, apunta a ser una de las más multitudinarias de los últimos años, con una alta afluencia prevista en calles y comercios si las condiciones meteorológicas acompañan.

La presidenta de Mercabarna y tenienta de alcaldía, Raquel Gil, ha señalado que las previsiones son "positivas" para el sector floral, que concentra en esta festividad cerca del 30 % de sus ventas anuales.

El mercado mayorista calcula que distribuirá más de 2,3 millones de rosas, aproximadamente un tercio del total que se venderá en Cataluña durante la diada.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha asegurado que la campaña mantiene cifras similares a las del año pasado, aunque condicionadas por el contexto internacional.

"Habrá una pequeña subida de precios por el aumento del coste del combustible y del salario en países de origen como Colombia, pero no será exagerada porque el sector asume gran parte del impacto", ha explicado Batlle.

El 80 % de las rosas comercializadas procederán de Colombia, país consolidado como principal proveedor por sus condiciones climáticas y la calidad de la variedad Freedom, seguido de Ecuador (15 %) y Países Bajos (5 %).

Batlle ha subrayado que la producción local es "residual" y no puede cubrir la demanda, debido a la falta de espacio y a condiciones climáticas "menos favorables" en Cataluña.

En cuanto a los precios, las rosas más sencillas partirán de unos 5 o 5,5 euros, mientras que las composiciones elaboradas por floristas podrán alcanzar entre 8 y 20 euros en función del diseño y los materiales.

El mayorista Javier Márquez ha destacado que la rosa Freedom seguirá siendo la más demandada "por su resistencia y el capullo típico cerrado". EFE

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