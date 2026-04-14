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Un proyecto europeo impulsa una tecnología para prevenir desgarros en el parto

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Zaragoza, 14 abr (EFE).- El proyecto europeo Pelvitrack presentará en Zaragoza una tecnología basada en inteligencia artificial y gemelos digitales capaz de predecir en tiempo real el riesgo de desgarros perineales durante el parto, con el objetivo de reducir estas lesiones que afectan a la mayoría de partos vaginales y mejorar la atención materna personalizada.

El Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza acogerá este miércoles 15 y jueves 16 de abril la reunión del consorcio internacional, financiado por el Consejo Europeo de Innovación, en la que se compartirán los avances de esta iniciativa centrada en la predicción del trauma perineal y en la prevención de secuelas asociadas al parto, informan fuentes de la institución académica en una nota de prensa.

Según los datos del proyecto, hasta el 90 % de los partos vaginales presenta algún tipo de desgarro perineal y los profesionales sanitarios carecen actualmente de herramientas de diagnóstico en tiempo real para anticiparse a estas lesiones.

Las disfunciones del suelo pélvico afectan a una de cada tres mujeres y pueden derivar en problemas crónicos como dolor, incontinencia, prolapso o disfunción sexual.

En Europa, se estima que cada año se producen más de un millón de nuevos desgarros en madres primerizas y que más de 23 millones de mujeres padecen trastornos del suelo pélvico.

Pelvitrack integra biomarcadores mecánicos para identificar señales físicas del tejido, gemelos digitales que permiten simular el comportamiento del periné de cada paciente y sistemas de monitorización en tiempo real que facilitan a los obstetras información para tomar decisiones durante el parto.

El objetivo es transformar estos desarrollos en una herramienta clínica que permita una atención preventiva y personalizada.

El consorcio está formado por 14 socios públicos y privados de distintos países europeos y reúne especialistas en ingeniería mecánica, ciencias de la computación, física, óptica y obstetricia. Entre ellos figuran las investigadoras Estefanía Peña y Begoña Calvo, del grupo de Mecánica Aplicada y Bioingeniería del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza.

La primera reunión de trabajo se celebrará este miércoles 15 de abril, de 14.00 a 17.00 horas, en la Sala de Juntas del Edificio Betancourt del Campus Río Ebro, con posibilidad de seguimiento en línea mediante registro previo.

El encuentro servirá para avanzar en el desarrollo de herramientas predictivas orientadas a reducir la incidencia de las disfunciones del suelo pélvico y mejorar la salud de la mujer tras el parto. EFE

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