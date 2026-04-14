'Todos unidos defendemos España', lema del Día de las Fuerzas Armadas de 2026

Vigo, 14 abr (EFE).- 'Todos unidos defendemos España' es el lema que se ha escogido para el programa del Día de las Fuerzas Armadas que se celebrará a finales de mayo en Vigo y que tendrá sus actos centrales el sábado 30.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha presidido junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, este evento y ha dicho que el lema "se fundamenta" en el artículo 30.1 de la Constitución, que recoge que los españoles "tienen el derecho y el deber de defender a España".

López Calderón ha indicado que no solo tratan de "recordar este mandato" constitucional, "sino también exponer su necesidad ante el escenario estratégico" actual, que sitúa a España "en el punto de mira" de los adversarios por el "mero hecho de ser un país occidental que defiende los valores de libertad y democracia".

El Jemad ha tenido palabras para los cerca de 4.000 militares españoles desplegados por todo el mundo con el propósito de contribuir a la "seguridad" a nivel internacional.

El alto mando se ha mostrado convencido de que Vigo será una "magnífica sede" porque es un escenario "único" que ofrece "un sinfín de oportunidades", y ha agradecido al Ayuntamiento su "iniciativa, disposición y grandes facilidades" para todas las actividades que incluye una "fecha tan especial" para todos los militares.

No en vano, ha dicho, es un evento que tiene como objetivo "subrayar la identificación de las Fuerzas Armadas con el pueblo español" y dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que todos los militares y la Guardia Civil realizan dentro y fuera de las fronteras de España para contribuir a la "defensa de la paz" en un mundo "agitado".

El alcalde Abel Caballero, ha agradecido la "eficacia y buena trazabilidad" con la que se ha desarrollado la "tarea logística, de cálculo y precisión" que supone la organización y ha considerado "un privilegio" que se celebre en Vigo y ha destacado la "profunda tradición" de la ciudad con las Fuerzas Armadas.

El central, presidido por los reyes, se desarrollará el sábado 30 al mediodía en la avenida de Samil con el izado y homenaje a la Bandera Nacional, a los que dieron su vida por España y el desfile terrestre.

El miércoles 27 se desarrollará una exhibición de personal y material en la pista de atletismo anexa al Estadio de Balaídos y el jueves 28 un encuentro de músicas militares en la Porta do Sol.

El viernes 29, ya con el rey Felipe VI, se efectuará, a las 15:30 horas, la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil en la ría de Vigo y, posteriormente en la playa de Samil, la exhibición dinámica de personal y material, con una exhibición ecuestre y otra de guías caninos.

Además de los actos en Vigo, habrá numerosas actividades por toda la geografía nacional e incluso fuera de la frontera donde están trabajando los militares españoles. EFE

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