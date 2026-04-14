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Pepelu o un canterano, opciones para el centro de la defensa del Valencia

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Valencia, 14 abr (EFE).- El Valencia visitará el próximo martes al Mallorca con apuros en defensa después de las recientes lesiones de Unai Núñez y Eray Cömert que dejan como único central ‘sano’ a César Tárrega, que podría ser acompañado por Pepelu o un jugador del filial valencianista.

La presencia de Núñez, lesionado en el penúltimo partido ante el Celta de Vigo con una afectación de la región isquiotibial derecha, dependerá de su evolución durante la semana que resta para el duelo, mientras que Cömert, lesionado de la musculatura abdominal en el último partido ante el Elche, no estaría disponible.

Las bajas de los dos centrales se unen a las de Mouctar Diakhaby y José Copete, que tuvieron que pasar por quirófano y no jugarán en lo que resta de temporada.

Así, a falta de conocer si Núñez puede recuperarse para el duelo y si podría partir como titular, es probable que Carlos Corberán se vea obligado a rearmar la defensa y una de las opciones podría ser Pepelu.

El centrocampista de Dénia, cuyo protagonismo ha bajado en los últimos meses, ha jugado en esa demarcación esta misma temporada en Getafe por las bajas de Diakhaby, Tárrega y las molestias de Cömert e incluso por momentos en los partidos actuó como tercer central para sacar la pelota jugada. La pasada temporada lo hizo en Copa.

De la primera plantilla, Pepelu sería la opción más clara, aunque habría otras como el centrocampista francés Baptiste Santamaría o el lateral derecho Thierry Rendall Correia, que si deja su puesto podría propiciar el estreno de Renzo Saravia.

El argentino también podría ocupar ese puesto de central porque de los 129 partidos que jugó con el Atlético Mineiro, 29 fueron en el flanco derecho de una defensa de tres.

La otra opción es alinear a un jugador del filial y Rubo Iranzo podría ser una de las alternativas. El futbolista sufrió en enero un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y ya ha vuelto a jugar con el filial, aunque es cierto que con el primer equipo solo ha jugado tres minutos en Liga, mientras que en Copa ha disputado tres partidos.

Otra opción sería Alejandro Panach, que debutó en Copa del Rey ante el Maracena. También están Joel Fontanet, renovado recientemente y que ha sido convocado en varias ocasiones con el primer equipo, o el internacional absoluto con Kenia Amos Wanjala, fichado el pasado enero y que ha jugado prácticamente todo con el segundo equipo. EFE

plm/nhp/cmm

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