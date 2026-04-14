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La española Iyana Martín elegida por Portland Fire en el número 7 del draft de la WNBA

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Washington, 13 abr (EFE).- La española Iyana Martín fue elegida por Portland Fire en la séptima posición del draft de la WNBA, que se celebra este lunes en Nueva York.

Martín, base de 20 años del Perfumerías Avenida, se une a su compatriota Awa Fam, elegida por las Seattle Storm en el número 3, en la promoción de 2026 de la WNBA.

Ambas se convirtieron esta noche en las jugadoras españolas con una selección más alta en la historia de la WNBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021.

También fueron las únicas jugadoras del 'Top 10' que no vienen del baloncesto universitario de la NCAA ni nacieron en Estados Unidos.

Martín también se convirtió en la primera selección de la historia de las nuevas Portland Fire, en su retorno a la WNBA, una de las dos franquicias de expansión, junto a Toronto Tempo, que este 2026 debutará en la Liga. EFE

(foto)

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