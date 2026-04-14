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El colombiano Suárez afirma estar en el "mejor momento de su carrera"

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Redacción Deportes, 14 abr (EFE).- El delantero colombiano Luis Suárez, del Sporting de Portugal, declaró este martes que se encuentra "en el mejor momento" de su carrera, en una temporada "muy bonita" para él.

En una rueda de prensa en el Emirates Stadium de Londres, donde el Sporting se enfrentará este miércoles al Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Suárez destacó que está "disfrutando al máximo" la actual campaña y cumpliendo "el sueño" de jugar la máxima competición continental.

"Está siendo una temporada muy bonita para mí y la estoy disfrutando al máximo. Físicamente estoy muy bien, creo que en el mejor momento de mi carrera en todos los sentidos", dijo el internacional colombiano de 28 años.

Esta es la segunda vez que Luis Suárez disputa la Liga de Campeones, tras una infructuosa etapa en el Marsella francés, y, señaló, esta está siendo "mucho más dulce".

"En el Marsella no tuve muchos minutos y eso me hizo reflexionar mucho y crecer como jugador y como persona. Trabajé mucho para estar aquí", comentó.

"Para ese niño de pie descalzo que jugaba en las calles de Santa Marta y de Aracataca, mi pueblo, estar aquí es un sueño hecho realidad", dijo Suárez.

Sobre el duelo frente al Arsenal de este miércoles, el delantero cafetero prometió un Sporting con "ningún miedo" a pesar de partir en desventaja tras la derrota por 0-1 en la ida.

"Creo que nuestro talento saldrá como ha salido en gran parte de los partidos de la Liga de Campeones", concluyó. EFE

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