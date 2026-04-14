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Explosión de júbilo en el Metropolitano

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Jenaro Lorente

Madrid, 14 abr (EFE).- Explosión de júbilo. El Metropolitano estalló de alegría en una noche histórica, de nuevo de resiliencia sin límite del Atlético para eliminar a un excelso Barcelona de la Liga de Campeones y plantarse, por séptima vez en su historia, en las semifinales de la mejor competición de clubes del mundo.

La sorpresa en el Atlético saltó una hora antes de comenzar el encuentro. Jan Oblak, ya recuperado de una distensión muscular en el costado, estaba disponible para Simeone, pero el entrenador apostó por Juan Musso. Por primera vez en doce temporadas, después de que le arrebatase la titularidad a Miguel Angel Moyá en el curso 2014-15, Oblak fue suplente por decisión técnica.

La resolución del 'Cholo' recorrió la grada y el debate estaba servido. ¿Jugará Oblak la final del Copa el próximo sábado?. El caso es que el técnico premió el buen hacer de Musso en los seis partidos que ha tenido que defender la portería por la lesión del esloveno. Y quizá creyó que el argentino tiene mejor juego con los pies que su rival en el puesto, algo que consideró fundamental para dar buena salida de balón ante la presión de un exigido Barcelona.

Mucha responsabilidad para Musso, que se estrenó con un paradón a Lamine Yamal en el primer minuto y que recibió, igual que sus compañeros, un tremendo jarro de agua helada con los dos goles barcelonistas en 24 minutos. 0-2 y eliminatoria igualada.

Seis minutos tardó el Atlético en ponerse con ventaja en la ronda. Lookman, excelente en el primer acto, embocó a la red de Joan García un centro de Llorente desde la derecha en un gran contragolpe rojiblanco (1-2).

El tanto fue un alivio para Musso, que se había mostrado algo inseguro, precisamente en el juego con los pies, pero que también había realizado grandes intervenciones para evitar un resultado peor.

La tensión se palpaba en el ambiente al descanso. Con toda la segunda mitad por delante y un Barcelona extraordinario, que, comandado por un desatado Lamine Yamal, amenazaba y angustiaba a una hinchada que no paraba de animar a los suyos.

El tanto anulado a Ferran a instancias del VAR en el minuto 55 se vivió con éxtasis. El Barcelona agobiaba al Atlético con una intensidad sofocante, con Pedri y Lamine al mando. Dos genios que hacen lo que quieren con el esférico. Los minutos se hacían eternos para el Atlético, pertrechado atrás, en busca de alguna ocasión a las espaldas de la defensa azulgrana.

En el minuto 77, Eric García hizo la de Cubarsí en la ida. Empujón a Sorloth cuando se dirigía sólo hacia Joan García, revisión de VAR y roja. El Barcelona con 10. Era el momento del Atlético. El estadio, con casi 70.000 espectadores, explotaba de apoyo a los suyos.

El pitido final será recordado por mucho tiempo para los asistentes en la grada. La celebración por todo lo alto. Vuelta de honor de los futbolistas rojiblancos y felicidad infinita. El Atlético, a semifinales. El Barcelona eliminado por el 'Cholo' Simeone en la Copa del Rey y en la 'Champions'. Y el sábado la final de Copa en Sevilla. El Atlético puede redondear una semana grande. EFE

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