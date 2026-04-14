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EFE vuelve a PHotoESPAÑA con una muestra sobre la desolación de los incendios forestales

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Madrid, 14 abr (EFE).- La Agencia EFE y PHotoESPAÑA han vuelto a sellar este año una alianza para reivindicar la importancia del fotoperiodismo, que se va a plasmar en su edición 2026 con una muestra digital sobre el trabajo de sus profesionales en los incendios forestales que azotaron a seis comunidades españolas en 2025.

Tras la experiencia del año pasado con la exposición sobre la dana de Valencia, EFE vuelve a formar parte de PHotoESPAÑA como "un homenaje de nuevo a la labor fotoperiodística que la agencia representa, que acerca su trabajo a la ciudadanía y los problemas que la acechan", ha detallado Juan Varela, subdirector del festival, en la presentación de la programación de su vigésimo novena edición en el Círculo de Bellas Artes.

La alianza sellada este año entre EFE y el festival de La Fábrica llevará a PHotoESPAÑA 2026 una muestra digital de una selección de imágenes tomadas por doce de sus profesionales durante la cobertura de los fuegos de 2025, que fue el peor año en cuando a incendios forestales de los últimos 30, con más de 350.000 hectáreas quemadas.

Para el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, que la primera agencia de noticias del mundo en español vuelva a PHotoESPAÑA "constata que el fotoperiodismo actual pone en primer lugar al ser humano y busca una conexión entre el público y las experiencias vividas por los fotógrafos. Muchas veces no se trata solo de impactar, sino de ofrecer un rayo de luz, una salida ante los problemas sociales”.

“Los fotoperiodistas de EFE parece que hacen suyo en cada instantánea el lema del festival en esta edición: volviendo a imaginar”, porque así exploran sus propios límites, se cuestionan lo que captan con un enfoque crítico y, de esa forma, le dan sentido a su trabajo frente a la inmediatez de la tecnología y el exceso de imágenes que vivimos”.

En 2025, la agencia de noticias participó en PHotoESPAÑA con una muestra digital de sus mejores imágenes de la cobertura del temporal que azotó Valencia en octubre de 2024, que causó más de 200 muertos, bajo el título 'DANA. Relato de una tragedia'. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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