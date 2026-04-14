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Aguilar: Las españolas drafteadas tienen mucho talento y mucha capacidad de trabajo

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Madrid, 14 abr (EFE).- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), consideró que las tres españolas elegidas en el draft de la WNBA, la alicantina Awa Fam en el número 3 y las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez en el 7 y el 16, tienen "mucho talento y mucha capacidad de trabajo".

"Me he levantado pronto y es un orgullo. Que por primera vez el baloncesto español tenga un número 3, un número 7 y un número 16 todo en el mismo año dice mucho y muy bien de él y del trabajo que hacen los clubes, las propias jugadoras y los entrenadores. Les he transmitido el orgullo, la enhorabuena y toda la suerte del mundo en esta nueva aventura", explicó.

"Hubo una época muy buena hace muchos años. Luego hemos tenido menos presencia en las ligas americanas. Y ahora viene un momento ilusionante, tienen mucho talento y mucha capacidad de trabajo. Y quiero poner en valor el trabajo de los entrenadores y los clubes estando día a día detrás de ellos y también la federación española", añadió tras la renovación del acuerdo de colaboración del organismo que preside con HM Hospitales.

Asimismo opinó que "tener referentes donde mirarte es importantísimo" para que las jóvenes "sigan motivadas y cada día se levanten queriendo ser ellas": "Antes no había tantas y tener un número importante de jugadoras en la WNBA es para estar muy orgullosos de lo que tenemos. Pero hay que ser un poco cautos. Está bien venirse arriba, va con nuestro carácter. Pero hay que tener un punto de paciencia, de pausa, de dejarles desarrollarse. Mi consejo es que sean ellas mismas y nada más, que disfruten". EFE

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