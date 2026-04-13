Un estudio europeo revela una elevada prevalencia de fibrosis hepática no diagnosticada

Barcelona, 13 abr (EFE).- Un estudio europeo liderado por el Hospital Clínic de Barcelona ha revelado una elevada prevalencia de fibrosis hepática no diagnosticada en personas consideradas sanas vinculada a factores metabólicos y al consumo nocivo de alcohol.

Según ha informado el hospital en un comunicado este lunes, el trabajo ha sido publicado en la revista The Lancet y se enmarca en el proyecto Liverscreen, financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y coordinado por el Idibaps.

La fibrosis hepática es el resultado del daño crónico sobre el hígado y puede progresar durante años de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, hasta que la afectación en el hígado es ya irreversible.

El estudio del Clínic ha analizado cerca de 30.000 personas mayores de 40 años en nueve países europeos, utilizando una prueba no invasiva llamada FibroScan, que mide la rigidez del hígado y que permite estimar el grado de fibrosis sin necesidad de biopsia.

Los resultados muestran que el 1,6 % de la muestra estudiada presenta una enfermedad hepática con fibrosis que no había sido diagnosticada previamente, una "cifra relevante" si se tienen en cuenta la ausencia de síntomas y el hecho de que se trata de población general.

El líder del proyecto y consultor sénior del Servicio de Hepatología del Clínic, Pere Ginès, ha destacado que disponer de métodos para identificar la fibrosis de forma precoz "tiene implicaciones muy relevantes para los pacientes y la ciudadanía".

A su parecer, este avance permite "detectar la enfermedad en fases iniciales, intervenir sobre los factores de riesgo y aplicar medidas terapéuticas o preventivas antes de que haya un daño irreparable".

El estudio también ha analizado el papel de factores de riesgo como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión o el consumo nocivo de alcohol, y concluye que su presencia no solo aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad hepática crónica sino que "cuando coexisten, multiplican la probabilidad de desarrollarla".

La primera autora del artículo, especialista sénior del Servicio de Hepatología del Clínic e investigadora del Idibaps, Isabel Graupera, ha subrayado que los resultados "ofrecen, por primera vez, una fotografía precisa de la distribución del riesgo hepático en Europa".

"Esto es clave para diseñar estrategias de cribado más eficientes, adaptadas a las necesidades de cada país y enfocadas en los grupos de población con riesgo más elevado", ha añadido.

Los factores de riesgo metabólico o el consumo de alcohol están presentes en más del 70 % de la población, una razón por la que Ginès sostiene que "los enfoques de cribado deberían extenderse más allá de los grupos de alto riesgo estrechamente definidos e incluir un amplio segmento de la población". EFE