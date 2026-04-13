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Selecciones de Conmebol pueden "pelear tranquilamente" la copa del Mundo, dice Pumpido

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Asunción, 13 abr (EFE).- El exfutbolista argentino Nery Pumpido, campeón de la Copa del Mundo 1986, afirmó este lunes que las selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pueden "pelear tranquilamente" por el título en el Mundial de fútbol que se jugará desde el venidero 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

"Hay selecciones que están muy bien, lógicamente Argentina y Brasil siempre han sido caracterizados en ese aspecto de pelear (por títulos), pero ¿Por qué no lo pueden pelear Colombia, Paraguay, Ecuador? Lo pueden pelear tranquilamente", declaró Pumpido a periodistas tras la inauguración del Seminario de Fútbol Suramericano organizado por la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

En este sentido, añadió que las selecciones sudamericanas deben "creer, confiar y trabajar" por el título, al tiempo que destacó que estarán en igualdad de condiciones que sus rivales, puesto que "las medidas de la cancha son iguales para todos" y jugarán con "la misma pelota".

Por otro lado, hizo suyo el deseo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que esta misma jornada reveló su "sueño" de que la Copa del Mundo regrese suelo sudamericano tras el triunfo de Argentina en 2022 y que dos selecciones de esta confederación disputen la final, algo que no sucede desde la edición de 1950 cuando se enfrentraron Brasil y Uruguay.

"Ojalá se cumplan los dos deseos del presidente, es lo que queremos todos. Sería bárbaro y por qué no, hay que creer, hay que creérsela, hay que pensar en que las cosas se pueden realizar", señaló. EFE

(foto)

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