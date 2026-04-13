Bordalás: “Se ha hablado mucho de Europa y de cosas que no son reales”

Valencia, 13 abr (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó todo lo que rodeó a su equipo durante una semana en la que se llegó a hablar de la posibilidad de competir en Europa la próxima temporada y destacó que, según él, la falta de intensidad mostrada por sus jugadores ante el Levante fue “producto de los elogios”.

“Se ha hablado mucho de Europa y de cosas que no son reales. Nuestra realidad es bien distinta y todo el mundo la sabe, pero el fútbol no tiene memoria. Hace nada estábamos hundidos, pero lo que pasa es que hemos tenido un rendimiento muy alto”, explicó Bordalás en rueda de prensa tras la derrota de este lunes en el Ciutat de València.

En lo puramente futbolístico, Bordalás criticó la falta de intensidad de su equipo: “Sabíamos que jugábamos contra un equipo que se jugaba muchísimo. Teníamos una oportunidad muy buena de certificar la salvación y la lectura es muy sencilla: nos han superado prácticamente en todo, sobre todo en intensidad”.

El técnico del Getafe también valoró negativamente la actuación arbitral. “Nos han sancionado demasiado duro con muchas tarjetas y la expulsión no la entiendo”, concluyó en relación a la expulsión por doble amarilla de Zaid Romero. EFE

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