España aboga por el modelo de financiación de Montero y asegura que hay miembros del PP "dispuestos a negociar"

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha abogado este lunes por el modelo de financiación autonómica de su predecesora, María Jesús Montero, y ha asegurado que hay miembros del Partido Popular que "en privado" piden imponerlo o se muestran "dispuestos a negociar".

En su primera entrevista desde su nombramiento como ministro, concedida a 'Cadena Ser', España ha defendido la propuesta de Montero como un modelo de financiación "valiente" que "trata con justicia a todas las comunidades autónomas". "Establece reglas claras y transparentes", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que iniciarán próximamente el proceso de diálogo para llevar al Congreso un proyecto de ley.

Cuestionado por la posible falta de apoyos parlamentarios, el nuevo ministro de Hacienda ha subrayado el compromiso del Gobierno y ha asegurado que no da "ninguna batalla por perdida".

En ese punto, ha afirmado que "determinados miembros" y comunidades del PP le han pedido "imponer el modelo". "No podían decir que el modelo les gustaba por el contexto político de la derecha en este momento, pero sabían que ese modelo era muy bueno para su territorio", ha declarado.

Aunque ha evitado concretar nombres, España ha insistido en que en privado le han trasladado que "estarían dispuestos a negociar", si bien creen que hay algunos "componentes que se escapan a lo que es el interés legítimo de sus territorios".

No obstante, España ha acusado al PP de ofrecer un modelo que "deslegitima" los impuestos. "Es como si todos los impuestos fueran malos, como si pagar impuestos no sirviera para nada", ha lamentado el titular de Hacienda, poniendo como ejemplo el programa electoral del PP en Andalucía.

"Yo creo que es un efecto perverso para el estado de bienestar, perverso para la democracia, y es un debate que deslegitima uno de los elementos claves de cualquier estado de derecho y sociedad avanzada, que es tener un sistema impositivo", ha opinado.

PRIORIZA LAS MEDIDAS POR LA GUERRA A LOS PGE

Por otro lado, ha asegurado que habrá Presupuestos Generales del Estado, pero ha marcado como prioridad adoptar primero medidas por la guerra de Irán.

"Ahora cualquier ciudadano entiende que nos tenemos que centrar en las consecuencias de la guerra, en monitorizarlas", ha justificado España, que a su vez ha asegurado que las cuentas públicas prorrogadas ya han permitido hacer frente a determinadas crisis, como la de Ucrania.

Arcadi España también ha recordado el paquete de medidas aprobado "de 5.000 millones de euros, más 2.000 millones de euros para el sector del transporte", en el que se incluye "una rebaja del IVA que hemos ido a lo máximo que podemos ir".

"Este paquete de medidas tiene una vigencia de tres meses y ahora es el momento de ver su despliegue", ha destacado el ministro, que también ha pedido prudencia por la "incertidumbre" y la "complejidad" del contexto geopolítico.

Al ser preguntado por las reticencias de Bruselas, España ha alegado que el Gobierno toma "medidas excepcionales ante una situación excepcional". "Y por supuesto continuamos hablando con la Comisión Europea para explicarles las razones de nuestras decisiones", ha zanjado.

DEFIENDE LA INOCENCIA DE BEGOÑA GÓMEZ

Respecto al procesamiento de Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, España ha defendido que la mujer del presidente del Gobierno es "inocente".

"No es que lo diga yo, sino es que otras personalidades jurídicas lo dicen", ha aseverado, apuntando a Audiencia Provincial. Por ello, se ha mostrado convencido de que la justicia "al final demostrará esta inocencia".

Por contra, ha sostenido que el juicio del 'caso Kitchen', que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, cuenta con un "agravante democrático" y con "una gran diferencia". "Nosotros (PSOE) tomamos decisiones y apartamos; en cambio otros continúan haciendo homenajes", ha argumentado.