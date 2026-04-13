La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

Personas de todas las edades lanzan cócteles molotov contra un muñeco vestido con el uniforme de la policía, en Granollers (X / @LAtestados)

El juzgado de instrucción número 3 de Granollers ha acordado la citación como investigado del tercer teniente de alcalde de la ciudad, Martí Pujadas, del PSOE de Cataluña (PSC), por su presunta relación con el controvertido taller celebrado durante la Fiesta Mayor de 2024 en el que se escenificaba el lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco caracterizado como agente de policía. La comparecencia está fijada para el próximo 5 de mayo y se produce tras la reapertura de una causa que había sido archivada de forma provisional en una fase anterior del procedimiento.

Junto a Pujadas —quien en el momento de los hechos ostentaba la concejalía de Cultura— deberán declarar ese mismo día la presidenta, el tesorero y un vocal de la colla festiva de los Blaus, entidad organizadora del acto a través de uno de sus subgrupos, los denominados Blaucops. La decisión judicial, avanzada por la Cadena SER y confirmada por la agencia EFE, devuelve a primer plano un episodio que desde su origen ha tensionado el ámbito político local y ha suscitado una notable reacción en el entorno de los cuerpos policiales.

De la sátira festiva al reproche judicial

El origen de la causa se sitúa en la tarde del 27 de agosto de 2024, en la plaza de Can Trullàs, uno de los escenarios habituales de la Fiesta Mayor de Granollers. Bajo el título “Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana”, el taller proponía una actividad participativa que incluía, entre otros elementos, la simulación del lanzamiento de artefactos incendiarios contra un muñeco ataviado con indumentaria policial.

La escenificación, concebida por sus promotores como una propuesta festiva de carácter paródico, fue recibida de manera muy distinta por diversos sindicatos policiales, que no tardaron en presentar denuncias ante la Fiscalía. A su juicio, los hechos podían encajar en delitos de injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en conductas susceptibles de ser calificadas como desórdenes públicos agravados.

El cartel que indica en qué consistía el taller de la Fiesta Mayor de Granollers (X / @LAtestados)

La Fiscalía abrió diligencias de investigación, aunque acordó su archivo al constatar la existencia de un procedimiento judicial ya en marcha en el juzgado de instrucción número 3 de Granollers. Este órgano optó inicialmente por decretar el archivo provisional de la causa, al no apreciar en ese momento elementos suficientes para su continuación.

La Audiencia corrige el archivo

El curso del procedimiento cambió de forma sustancial meses después, cuando la Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y ordenó reabrir la investigación. En su resolución, el tribunal consideró que concurrían indicios de relevancia penal que hacían necesario profundizar en la instrucción, especialmente en lo relativo a posibles delitos de injurias a instituciones del Estado y alteración del orden público en un contexto festivo.

Es en este marco en el que se inscribe la citación ahora acordada, que alcanza tanto a responsables políticos como a integrantes de la organización del acto. La inclusión de Pujadas en la causa responde a su condición de concejal de Cultura en el momento de los hechos, área desde la que se coordinan y supervisan buena parte de las actividades incluidas en la programación de la Fiesta Mayor.

Desde el Ayuntamiento de Granollers se ha insistido en mantener la misma línea argumental que ya se sostuvo tras conocerse los hechos. Fuentes municipales recalcan a EFE que el consistorio considera el taller como un “acto desafortunado y aislado”, subrayando que no responde al espíritu general de unas fiestas que, desde 1983, se han caracterizado por un modelo participativo basado en la implicación de entidades locales.

En ese sentido, las mismas fuentes apuntan a la “singularidad y personalidad” de la Fiesta Mayor como rasgos definitorios de un evento que combina tradición, creatividad y un elevado grado de autogestión por parte de las colles. No obstante, reconocen implícitamente el impacto negativo que generó la actividad ahora investigada.

Programa de la Fiesta Mayor de Granollers con el taller de técnicas de guerrilla urbana en la parte inferior. (Ayuntamiento de Granollers)

Pujadas, por su parte, comparecerá ante el juez con el propósito de ofrecer las “explicaciones pertinentes”, según trasladan desde el entorno municipal, en un momento en el que el foco judicial se desplaza desde la mera valoración de los hechos hacia la eventual atribución de responsabilidades.

Tras la polémica inicial, los Blaus difundieron un comunicado en el que lamentaban “la interpretación” que se había hecho del taller. En dicho texto, la entidad defendía que en ningún caso existió voluntad de ofender a los cuerpos de seguridad ni de incitar a la violencia, enmarcando la actividad dentro de los códigos expresivos propios de la cultura festiva local, donde la sátira y la provocación han tenido tradicionalmente un espacio reconocido, aunque no exento de controversia.