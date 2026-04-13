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Los accidentes laborales dejan 104 muertes hasta febrero, 6 más que en 2025

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Madrid, 13 abr (EFE).- Los accidentes laborales dejaron 104 fallecidos en los dos primeros meses del año, 6 personas más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este lunes por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 91 fueron en la jornada laboral, 12 más que hace un año, y 13 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, 6 menos que en enero y febrero de 2025.

Por régimen laboral, 101 accidentes mortales fueron entre asalariados, 8 más que un año antes; y 3 entre autónomos, 2 menos.

La principal causa de las muertes en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 40 muertos, 2 más que el pasado año, seguido de accidentes de tráfico y los golpes tras caídas, con 14 muertes en ambos casos.

Por sexo, también dentro de los fallecimientos en jornada laboral, 86 fueron hombres, 12 más, y 5, mujeres, la misma cifra que un año antes.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 47 muertes en el trabajo, 6 más que un año antes; seguido de la construcción, con 20, es decir, 5 menos que en enero y febrero de 2025.

Por detrás, la industria, con 16 muertes y el sector agrario, con 8.

De los 13 accidentes mortales en desplazamientos, 12 fueron entre hombres y la principal causa fueron los accidentes de tráfico, con 12 muertes.

En total, febrero se registraron 91.383 accidentes laborales con baja, un descenso del 0,6 %; mientras que sin baja se notificaron 76.104, una moderación del 2,3 % frente al año previo. EFE

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