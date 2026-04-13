La Paz realiza el primer implante coclear asistido por un brazo robótico en España

Madrid, 13 abr (EFE).- El Hospital La Paz de Madrid ha realizado el primer implante coclear asistido por un brazo robótico en España, lo que abre nuevas posibilidades para mejorar los resultados auditivos de los pacientes con sordera profunda.

El uso de esta tecnología permite desarrollar con mayor minuciosidad este procedimiento, que exige introducir un electrodo en el interior de la cóclea de manera lenta, estable y precisa para evitar daños, detalla en un comunicado el Gobierno regional.

La cóclea es una estructura extremadamente delicada del oído interno, responsable de transformar las vibraciones del sonido en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar como sonidos.

El implante coclear es una prótesis electrónica diseñada para devolver la audición a personas con sordera profunda. A diferencia de los audífonos, que amplifican la energía sonora, esta prótesis transforma el sonido en impulsos eléctricos capaces de estimular directamente el nervio auditivo.

La técnica robótica permite lograr niveles de precisión que superan las limitaciones naturales del brazo humano y alcanzar una velocidad de inserción de 0,1 milímetros por segundo, manteniendo una presión uniforme y eliminando oscilaciones indeseadas.

La precisión del brazo robótico favorece una colocación del implante más controlada y contribuye a preservar las estructuras cocleares tanto en el presente como de cara al futuro, un factor relevante debido a la evolución que han experimentado las indicaciones clínicas para este tipo de prótesis.

Tradicionalmente estas intervenciones se reservaban de forma exclusiva para personas con sordera profunda que no conservaban ningún resto auditivo, pero en la actualidad muchos candidatos presentan todavía algún grado de audición residual, por lo que la cirugía debe ser muy delicada.

La preservación de esos restos auditivos mediante el uso del robot puede mejorar el rendimiento del implante a largo plazo y ampliar las opciones terapéuticas futuras.

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital La Paz es uno de los centros de referencia en cirugía de implantes cocleares.

Los especialistas de este centro público realizan cada año cuarenta intervenciones de este tipo y atienden a cuatrocientos pacientes en sus consultas. EFE