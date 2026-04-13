Espana agencias

La Paz realiza el primer implante coclear asistido por un brazo robótico en España

Guardar

Madrid, 13 abr (EFE).- El Hospital La Paz de Madrid ha realizado el primer implante coclear asistido por un brazo robótico en España, lo que abre nuevas posibilidades para mejorar los resultados auditivos de los pacientes con sordera profunda.

El uso de esta tecnología permite desarrollar con mayor minuciosidad este procedimiento, que exige introducir un electrodo en el interior de la cóclea de manera lenta, estable y precisa para evitar daños, detalla en un comunicado el Gobierno regional.

La cóclea es una estructura extremadamente delicada del oído interno, responsable de transformar las vibraciones del sonido en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar como sonidos.

El implante coclear es una prótesis electrónica diseñada para devolver la audición a personas con sordera profunda. A diferencia de los audífonos, que amplifican la energía sonora, esta prótesis transforma el sonido en impulsos eléctricos capaces de estimular directamente el nervio auditivo.

La técnica robótica permite lograr niveles de precisión que superan las limitaciones naturales del brazo humano y alcanzar una velocidad de inserción de 0,1 milímetros por segundo, manteniendo una presión uniforme y eliminando oscilaciones indeseadas.

La precisión del brazo robótico favorece una colocación del implante más controlada y contribuye a preservar las estructuras cocleares tanto en el presente como de cara al futuro, un factor relevante debido a la evolución que han experimentado las indicaciones clínicas para este tipo de prótesis.

Tradicionalmente estas intervenciones se reservaban de forma exclusiva para personas con sordera profunda que no conservaban ningún resto auditivo, pero en la actualidad muchos candidatos presentan todavía algún grado de audición residual, por lo que la cirugía debe ser muy delicada.

La preservación de esos restos auditivos mediante el uso del robot puede mejorar el rendimiento del implante a largo plazo y ampliar las opciones terapéuticas futuras.

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital La Paz es uno de los centros de referencia en cirugía de implantes cocleares.

Los especialistas de este centro público realizan cada año cuarenta intervenciones de este tipo y atienden a cuatrocientos pacientes en sus consultas. EFE

Últimas Noticias

Nacional apunta al duelo frente a Deportes Tolima para comenzar a revertir su mal momento

Infobae

Catorce apercibidos en el Metropolitano: Lamine Yamal, Llorente, Fermín, Giuliano…

Infobae

Juan Carlos I volverá este miércoles a Sanxenxo en su primera visita del año a Galicia

Juan Carlos I volverá este miércoles a Sanxenxo en su primera visita del año a Galicia

Los titulares de la cuarta jornada del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

Infobae

El exciclista cántabro Óscar Freire, condenado por un delito leve de injurias a su mujer

El exciclista cántabro Óscar Freire, condenado por un delito leve de injurias a su mujer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

ECONOMÍA

Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio por la caída de la demanda y la falta de combustible en el país

Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio por la caída de la demanda y la falta de combustible en el país

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino