Dos años de la causa contra Begoña Gómez: Principales hitos de la instrucción de Peinado

Madrid, 13 abr (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, justo tres días antes de que se cumplieran los dos años de una instrucción en la que ha decidido que el caso acabe en manos de un jurado popular y en la que aprecia indicios de cuatro delitos.

Peinado tenía que decidir si prorrogaba la causa por seis meses más, lo que la habría llevado más allá de su jubilación obligatoria a los 72 años, y ha optado por cerrarla tras varios reveses de la Audiencia Provincial e incluso un frustrado intento de imputar a un ministro.

Con la oposición frontal de la Fiscalía y las defensas desde que arrancó, el juez ha propuesto juzgar a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por cuatro delitos (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida) y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

En el último momento ha dejado fuera el delito de intrusismo, pero mantiene su idea de que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la pareja del jefe del Ejecutivo, una idea que la Audiencia de Madrid ya le echó para atrás y que a buen seguro tendrá que volver a examinar.

Así ha transcurrido el último año de una investigación no exenta de polémica y que Peinado ha terminado con un auto de 38 páginas -contra el que cabe recurso- en el que hace alusión "a regímenes absolutistas" y a Fernando VII al aludir al presunto uso de Begoña Gómez de su papel como esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

El procedimiento cumplió su primer año con el juez en el complejo de la Moncloa, interrogando como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien después pidió sin éxito imputar ante el Tribunal Supremo, que no vio "indicio mínimamente fundado" contra él.

Peinado sí que veía indicios contra el ministro en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, donde cree que hubo malversación de dinero público al sostener que esta asistente trabajó para la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno.

El juez incluyó la malversación al catálogo de delitos que investiga y abrió una pieza separada contra Gómez y su asesora, en la que también situó al delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, que se convirtió en el sexto investigado de la causa en 2025.

Pero la Audiencia de Madrid corrigió al juez y llegó a sacar de la causa a tres imputados: a Martín, contra quien no vio "el más mínimo indicio", al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes.

La Audiencia Provincial también ha enmendado en el último año dos ejes sobre los que se ha vertebrado la causa del juez Peinado: la investigación de la malversación por separado y la propuesta de llevar el caso a un jurado.

En septiembre de 2025, el juez dio la sorpresa al proponer que, de llegar a juicio la pieza de la malversación, fuese por un tribunal de jurado, y citar a los imputados en sábado -una dinámica que después se repetiría-. Poco después, hizo lo mismo con la pieza principal.

Un mes después, la Audiencia de Madrid revocó la decisión del juez de investigar la malversación aparte y le instó a llevarlo todo en un único procedimiento y, ya en enero de este año, anuló, por falta de motivación, la resolución que transformaba la causa en procedimiento de jurado.

Pero no todas las resoluciones de este órgano judicial han sido desfavorables para el juez. La Audiencia también ha avalado que Begoña Gómez y su asesora sean investigadas por malversación, al considerar que un "primer indicio" que la primera contratase a la segunda por ser amiga suya.

El juez cumplió órdenes y el mes pasado reunió todos los indicios que ve contra los imputados en un auto de 46 páginas en el que insistía en el procedimiento del jurado.

Entre otras cuestiones, expuso que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

Durante el último año, el juez ha profundizado en sus pesquisas sobre si hay malversación en el trabajo de la asesora de Gómez, pero también en todo lo referente a la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en la Complutense y el patrocinio de un software.

Pero también ha seguido con sus intentos de averiguar si hay "hechos nuevos" para investigar a Gómez por el rescate de Air Europa, algo que la Audiencia le ha impedido cuatro veces.

Especialmente controvertidas han sido las decisiones del juez de citar a investigados en sábado o domingo, cuando su juzgado estaba de guardia.

Decisiones que motivaron la queja de algún ciudadano anónimo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha archivado esa y otras, pero ha instado a seguir investigando la que presentó el ministro Bolaños contra Peinado por su interrogatorio.

Y si en 2025 Bolaños declaró en Miércoles Santo, en 2026 el juez convocó a los abogados e investigados -que no acudieron- a una vista.

Todo ello un año en el que las críticas de las defensas no han parado de sucederse en forma de recursos, y se han unido a otras de miembros del Gobierno y representantes públicos. Contra algunos de ellos, como los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, el juez decidió tomar acciones judiciales por vulneración del honor. EFE