Omar Silverio (Estudiantes): “Queremos el ascenso y tenemos la preparación para lograrlo”

Pablo Pérez Espino

Madrid, 2 jun (EFE).- Omar Silverio, internacional dominicano del Movistar Estudiantes, sueña con el ascenso a la Liga Endesa y está convencido de que están preparados para lograrlo este fin de semana en A Coruña en la cuarta final a cuatro que disputan los colegiales desde su descenso a Primera FEB en 2021. En un entrevista con la Agencia EFE, el escolta analiza las posibilidades de su equipo de retornar la próxima temporada, junto al Monbus Obradorio, a la máxima categoría del baloncesto español.

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En las instalaciones de la Movistar Academy Margariños, Omar Silverio Grullón (Santiago, República Dominicana 1998), repasa también el buen momento que vive el baloncesto de su país, un 'boom' que ha permitido que muchos jugadores recalen en Europa y que ha tenido su impacto en la competición española.

Pregunta: Llega el momento más importante de la temporada. ¿Qué expectativas tiene Estudiantes de cara a la Final a Cuatro del próximo sábado?

Respuesta: Queremos el ascenso y todos lo que estamos aquí sabemos que tenemos la preparación para lograrlo. Individualmente, tácticamente y como equipo creo que físicamente llegamos al punto en el que queríamos estar. Estamos todos, y eso es lo que estábamos buscando, porque ese era el problema que teníamos la temporada anterior. Este año tenemos a todo el grupo bien, sano y saludable.

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P: ¿Cómo ve el ambiente en el vestuario? ¿Cómo viven desde dentro este tipo de eliminatorias?

R: Sabiendo que hay una presión, no tampoco de nosotros sino del público, que sabe lo que nos jugamos, todo está muy bien. Me quedo con la armonía que ha habido dentro, que es lo importante, la química establecida y que todos estamos remando en la misma dirección.

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P: El hecho del sábado sea la cuarta Final a cuatro de Estudiantes desde su descenso en 2021, ¿puede condicionar de cara al sábado? ¿Es algo que en el vestuario tengan presente?

R: No, no creo que importe el pasado. En verdad que eso no se menciona, todos sabemos que luchamos por el ascenso sabiendo que es el primer objetivo. No lo pudimos conseguir en la fase regular, pero ya de cara a los ‘playoffs’ creo que estamos a dos partidos de lograrlo y esa es la conversación que se toma en el vestuario.

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P: ¿A nivel personal, usted que tiene experiencia en Liga Endesa, cómo afronta la posibilidad de conseguir el ascenso con el Movistar Estudiantes?

R: Es sumamente importante. Sabiendo que es una Final Four, cualquiera puede ganar. Si fuera una serie, te habría dicho que hay un favorito o que no hay favorito, pero siendo a tan sólo un partido cualquier cosa puede pasar. Para mí, en lo personal, creo que me ayuda demasiado tener un campeonato a nivel profesional. Lo he conseguido una sola vez, fue en dominicana. Creo que poder lograr el ascenso me va a sentar muy bien y me va a ayudar para el futuro.

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P: Centrándonos en la eliminatoria de semifinales, ¿cómo ve al Oviedo? Si no me equivoco, creo que los han derrotado en dos ocasiones en la fase regular.

R: Obviamente, determinante en el sentido de que uno no se pensaba que iba a llegar a la Final Four. Han hecho su trabajo bien, los felicito por ello. Yo, personalmente, no me he podido enfrentar a ellos este año, pero sé cómo juegan, tienen buenos tiradores, he visto muchos vídeos. Creo que hay que darles respeto, no podemos menospreciarlos, y hay que ver cómo sale todo ese día. Creo que tienen un buen grupo, tiene dos buenos manejadores de balón y la cosa les puede salir muy bien si nos descuidamos.

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P: ¿Cómo ve la otra semifinal? El Leyma Coruña juega en casa, ¿a quién preferirían en una hipotética final por el ascenso?

R: En este tipo de eliminatorias todo se iguala. En un único partido puedes meter treinta triples o puedes meter tan solo cinco... El factor de casa obviamente es bueno porque tú tienes a tus aficionados, pero también cada club lleva a su afición, ¿entiendes? Luego puede pasar cualquier cosa. De ese cruce (Coruña-Palencia) no prefiero nada en particular, quien sea victorioso va a ser un buen rival.

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P: Usted pasó por las filas de Coviran Granada. ¿Cómo valora el descenso de su exequipo y del 'Granca', que son quienes dejan libres las plazas que ustedes intentan ocupar?

R: Creo que el año que viene en Primera FEB va a ser un poquito más interesante teniendo un equipo como el 'Granca', que teniendo un buen presupuesto creo que nadie pensábamos que iba a bajar. El Granada obviamente ha estado en los últimos años luchando por evitar el descenso... Creo que va a ser muy interesante. Es evidente que nadie quiere bajar, pero veremos. Esperemos que nosotros no estemos aquí (risas).

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P: Por cierto, en el Coviran jugaba Jassel Pérez, paisano suyo. ¿Cómo valora el 'boom' del baloncesto dominicano y su impacto en la liga española con figuras destacadas como Montero, Andrés Feliz o Chris Duarte? De hecho, Montero está dentro del mejor quinteto de la liga.

R: Hay mucho talento dominicano, sabiendo que nos hace falta quizás un poco más de educación en la táctica del baloncesto a los que estamos allá. Pero, obviamente, con el tiempo uno va adquiriendo eso y cuando llega a este tipo de escenarios a Europa, puede ser Primera FEB, Segunda FEB, ACB, ya tu vas adquiriendo eso para el año siguiente y eso te suma demasiado. Estamos creciendo los dominicanos, con muchos jugadores internacionales intentando jugar en Turquía, Grecia y cosas así, también en la NBA, así que es interesante cuanto te juntas en una selección y tú sabes de dónde vienes y ya casi todos tenemos el mismo sistema europeo. Es bonito eso.

P: El Estudiantes es un histórico del baloncesto español y se juega el próximo fin de semana el objetivo de la temporada, que no es otro que retornar a la Liga Endesa. ¿Qué mensaje le manda al aficionado?

R: Primero, agradecido con ellos por estar ahí toda la temporada. En los momentos buenos, en los malos, cuando sea. En este momento no importan las opiniones o las críticas, porque tenemos que estar todos unidos el fin de semana porque llegan unos partidos muy interesantes. Necesitamos todo el apoyo de ellos, de los que estén allá, y los que no que nos manden su amor también por la televisión, por la radio, por las redes sociales, por donde sea. Necesitamos todo de ellos. EFE