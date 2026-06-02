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Giralt prescinde del peso público de su abuelo Torrente Ballester al novelar la familia

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Valladolid, 2 jun (EFE).- Memoria, imaginación y realidad, en diferentes dosis y diverso orden, ha empleado el escritor Marcos Giralt Torrente para enhebrar 'Los ilusionistas' (Anagrama), la novela con la que ha ganado el XV Premio Umbral al libro del año y que ha presentado este martes en Valladolid.

"La imaginación no es invención" sino la recreación de la atmósfera, el escenario donde fluye el relato a partir de "historias reales", en este caso ligados a una familia de creadores como nieto de Gonzalo Torrente Ballester, sobrino del también escritor Gonzalo Torrente Malvido e hijo del pintor Juan Giralt.

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Todos los escritos autobiográficos "son novelas con relatos reales", la familia en el caso de 'Los ilusionistas', que ha presentado en la 59º Feria del Libro de Valladolid antes de asistir en Oviedo la próxima semana, como miembro del jurado, al fallo de una nueva edición del Premio Princesa de Asturias de las Letras.

"No oculto nada, me limito a mostrar la realidad con las herramientas de un escritor de ficción", ha insistido ante los periodistas sobre la que es la cuarta novela de un autor que ya en 1995, antes de cumplir la treintena, se dio a conocer con el Premio Anagrama por el libro de cuentos titulado 'Entiéndame'.

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Además del Francisco Umbral, Giralt ha sido galardonado con el Premio de la Crítica por 'Los ilusionistas', un libro donde no ha sentido el peso de su abuelo escritor (Torrente Ballester): "Por desgracia tengo que acarrear con el espectro de la relevancia pública de mi abuelo, es como un peso muerto".

Incluso "gran parte de la crítica patinó" cuando analizó el libro en función de Torrente, "con cotilleos sobre la gestión de su legado", ya que "se habría escrito exactamente igual sin que hubiese existido esa relevancia pública".

"No quise ponerle en un lugar central no darle relevancia, quería huir de esa idea que sentía como uno de los peligros de un libro que es la autopsia sobre una familia en la que el abuelo podría haber sido carnicero o viajante de comercio: mi afán no era hacer nada sobre Torrente Ballester sino sobre mi familia", ha insistido.

Marcos Giralt ha enmarcado el planteamiento de 'Los ilusionistas' en una familia, la suya, "que viene de narradores orales, en la que el mundo se ha explicado a través de historias" y que, en su caso, no ha descubierto nada que desconociera totalmente.

La obtención de un premio (Francisco Umbral), uno más en su lauerada trayectoria donde figura como ganador y finalista en numerosas y prestigiosas convocatorias, además de una satisfacción personal "es algo muy ventajoso porque te garantiza estar en la mesa de novedades y en la prensa".

Sobre la crítica literaria, ha recordado los tiempos en que los suplementos de cultura eran una cuestión de prestigios, no tenían por qué ser rentables", que ha comparado con la época actual donde la exigencia de la publicidad "ha pervertido todo" en sintonía con la "crisis de autoridad" que ha observado en estos momentos.

"Ahora todo se hace a través de los 'influencer' o 'instagramer' que hablan atropelladamente sobre un montón de libros que a lo mejor ni habrán leído: me siento una persona de otra época", ha concluido Giralt. EFE

(foto)

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EFE

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