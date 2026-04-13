Detenida una mujer en la frontera con 800 kilos de hachís escondidos en una autocaravana

Ceuta, 13 abr (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este lunes a una mujer cuando se disponía a cruzar la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos con unos 800 kilos de hachís que ocultaba en la autocaravana que conducía.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la intervención ha sido realizada en el paso fronterizo por agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta durante los controles habituales de inspección sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.

En el transcurso del reconocimiento de una autocaravana, los agentes detectaron anomalías estructurales que levantaron sospechas sobre la posible existencia de dobles fondos.

Tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes localizaron un habitáculo oculto construido específicamente para el transporte de droga y en su interior se hallaron numerosos fardos que contenían un peso aproximado de 800 kilogramos de hachís.

La conductora del vehículo y única ocupante ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Tanto la persona arrestada como la droga incautada y el vehículo utilizado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. EFE

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