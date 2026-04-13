Espana agencias

Detenida una mujer en la frontera con 800 kilos de hachís escondidos en una autocaravana

Guardar

Ceuta, 13 abr (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este lunes a una mujer cuando se disponía a cruzar la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos con unos 800 kilos de hachís que ocultaba en la autocaravana que conducía.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la intervención ha sido realizada en el paso fronterizo por agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta durante los controles habituales de inspección sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.

En el transcurso del reconocimiento de una autocaravana, los agentes detectaron anomalías estructurales que levantaron sospechas sobre la posible existencia de dobles fondos.

Tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes localizaron un habitáculo oculto construido específicamente para el transporte de droga y en su interior se hallaron numerosos fardos que contenían un peso aproximado de 800 kilogramos de hachís.

La conductora del vehículo y única ocupante ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Tanto la persona arrestada como la droga incautada y el vehículo utilizado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. EFE

(foto)

Últimas Noticias

El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar y prostituir a menor tutelada

Infobae

El pederasta del Raval de Barcelona acepta 83 años por violar a una menor tutelada

El pederasta del Raval de Barcelona acepta 83 años por violar a una menor tutelada

Imputado un concejal del PSC por un taller que simulaba tirar cócteles molotov a policías

Infobae

Libertad provisional para el detenido por una muerte frente a un bar de copas en Barbate

Infobae

Gobierno aprueba mañana decreto ley para adaptar el precio de transporte al de combustible

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

ECONOMÍA

La inteligencia artificial no sirve para invertir: presenta “fallos, errores y alucinaciones”, advierte la CNMV

La inteligencia artificial no sirve para invertir: presenta “fallos, errores y alucinaciones”, advierte la CNMV

La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio por la caída de la demanda y la falta de combustible en el país

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

DEPORTES

Ni Doncic ni Jokic ni Shai: este es el jugador más difícil de defender en la NBA, según Hugo González

Ni Doncic ni Jokic ni Shai: este es el jugador más difícil de defender en la NBA, según Hugo González

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo