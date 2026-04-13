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‘Davinchi’ deja atrás su calvario y vuelve a competir seis meses después

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Valencia, 13 abr (EFE).- El lateral izquierdo del Getafe David Cordón Mancha 'Davinchi', con su entrada en el campo en el minuto 70 sustituyendo a Abdel Abqar en el partido que disputa su equipo ante el Levante en el Ciutat de València este lunes, puso fin a un calvario de seis meses de recuperación tras su grave lesión de rodilla.

‘Davinchi’ fue operado el pasado 21 de octubre después de sufrir una grave lesión en el menisco de su rodilla izquierda durante un entrenamiento y, aunque entró en la convocatoria del partido ante el Athletic Club, no ha sido hasta este lunes cuando ha vuelto a tener minutos de manera oficial. Además, durante su proceso de recuperación, el futbolista perdió a su padre, fallecido en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

El club azulón celebró su vuelta a los entrenamientos el pasado 6 de abril con un mensaje publicado en su página web. “Felices de verte con el equipo. Felices de verte sonreír. Davinchi, uno de los nuestros”, compartió el Getafe. EFE

cma/cta/arh

(foto)

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