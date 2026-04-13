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Carlos Espí llega a los ocho goles después de salvarse de la expulsión

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Redacción Deportes, 12 abr (EFE).- El delantero del Levante Carlos Espí, al que el VAR salvó de recibir una roja directa a los diez minutos de juego, sumó otro tanto a su cuenta particular, consolidándose como el máximo goleador de su equipo con ocho goles, en la victoria de los granotas ante el Getafe (1-0).

En lo más alto de la clasificación continúa el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, con 23 tantos, a falta de siete jornadas para el cierre de la temporada en LaLiga EA Sports. El francés no ve puerta en el campeonato doméstico desde el tanto que sumó el pasado 8 de febrero en la visita de su equipo al Valencia, que terminó 0-2.

Entre tanto, el kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, se acerca a la cifra de Mbappé. Anotó dos goles en la victoria de su equipo por 3-0 este domingo contra el Rayo Vallecano. Con 21 tantos en total, ya está a solo dos del francés.

En la pelea por el tercer puesto siguen inmersos Ante Budimir, de Osasuna, que sumó un gol más de penalti para llegar a los 16; y Lamine Yamal (15) y Ferran Torres (14), del Barcelona. En el derbi contra el Espanyol, Yamal anotó una vez, y Ferran, dos.

-- Clasificación tras 31 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)

- Con 16 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna).

- Con 15 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 14 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 12 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Oyarzabal (4p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Vinícius (BRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano).

- Con 9 goles: Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Toni Martínez (Alavés); Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Espí (Levante); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 7 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); André Silva (POR) (1p) (Elche).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Fornals y Ez Abde (MAR) (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad).

- Con 5 goles: Robert Navarro (Athletic); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Buchanan (CAN) (Villarreal); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samú Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Ruibal (Betis); , Swedberg (SUE) e Iago Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira y Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Sancet (2p) (Athletic); Almada (ARG), Nico González (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU); Bakambu (CGO) (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Joel Roca y Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Bellerín y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Virgili, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Chavarría, Nteka (ANG) y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés). EFE

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