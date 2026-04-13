Espana agencias

Abren una nueva causa al expresidente de la Diputación de Almería por un viaje a Madrid

Guardar

Almería, 13 abr (EFE).- El juez que instruye el llamado caso mascarillas de Almería ha acordado abrir una causa judicial nueva e independiente contra el expresidente de la Diputación almeriense Javier Aureliano García y su jefa de gabinete por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos vinculados al pago de un viaje a Madrid con fondos públicos.

En un auto dictado el pasado 10 de abril, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha ordenado la deducción de testimonio de un informe policial para que estos hechos concretos se investiguen al margen de la causa principal, al considerar que no existe una conexión legal directa con la misma.

El caso mascarillas de Almería, en cuyo marco se detectó este desplazamiento, es un procedimiento judicial que investiga una presunta trama de corrupción institucional. Las pesquisas se originaron por las supuestas 'mordidas' en la adjudicación de un contrato de emergencia de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.

Con el paso de los años, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se amplió hasta destapar un presunto sistema institucionalizado de amaños, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales en torno a decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores.

Del rastreo documental y patrimonial llevado a cabo por la UCO ha aflorado el atestado que motiva esta nueva causa. Según recoge la resolución judicial, un informe policial fechado el 24 de febrero de 2026 detalla unos gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid correspondientes a Javier Aureliano García y la citada cargo de confianza.

El viaje bajo sospecha se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio de 2025 y supuso un gasto de 1.892,84 euros, una cantidad que fue sufragada íntegramente por la Diputación Provincial de Almería.

El magistrado señala que el gasto fue autorizado orgánicamente por el entonces vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, también investigado en el caso mascarillas, bajo el pretexto oficial de la asistencia a una supuesta reunión en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin embargo, el juez instructor subraya que en las actuaciones no consta la acreditación de que dicha reunión llegara a celebrarse, ni existe prueba de la causa legal que generó y justificó el desembolso del dinero público. EFE

1011266

Últimas Noticias

Cesc Fàbregas recibe en Roma el Premio Bearzot a mejor entrenador del año

Infobae

Lamine Yamal: "Ojalá pueda estar Neymar en el Mundial"

Infobae

Alimpijevic iguala a Aíto y Martínez como entrenador del año en Eurocopa por segunda vez

Infobae

Marc Bernal se entrena con el grupo, pero Flick ve "complicado" que juegue

Infobae

Fundación Buesa y Memorial de Víctimas recopilan las aportaciones de 23 víctimas que participan en programas educativos

Fundación Buesa y Memorial de Víctimas recopilan las aportaciones de 23 víctimas que participan en programas educativos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

ECONOMÍA

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Basic Fit y Booking alertan del robo de datos de miles de usuarios: qué hacer si te afecta

De Guindos tiene la solución al problema de la vivienda en España: “Hay que modificar la regulación del alquiler”

La inteligencia artificial no sirve para invertir: presenta “fallos, errores y alucinaciones”, advierte la CNMV

La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

DEPORTES

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas

Ni Doncic ni Jokic ni Shai: este es el jugador más difícil de defender en la NBA, según Hugo González

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”