1-0. Un cabezazo de Carlos Espí mantiene con vida al Levante

Valencia, 13 abr (EFE).-El delantero del Levante Carlos Espí marcó en el minuto 83 el gol que le dio la victoria a su equipo este lunes en el Ciutat de València ante el Getafe con un remate de cabeza potente y que le deja a cuatro puntos de la salvación.

Espí, que desaprovechó en el minuto 55 un uno contra uno con David Soria, salvó a un equipo que llegó a fallar hasta dos penaltis. Primero fue Adrián de la Fuente ‘Dela’ y después, ya en el tiempo añadido, Iván Romero. Los dos los paró el portero del Getafe David Soria. El equipo azulón sólo disparó una vez a portería y no llevó peligro a la portería rival durante los 90 minutos. EFE

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